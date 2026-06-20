Tassa sui pacchi di Temu, Shein e AliExpress: aumenti dal primo luglio, doppio dazio in arrivo

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

A partire dal prossimo primo luglio, l’Unione Europea eliminerà la storica esenzione doganale per le merci di modico valore, introducendo una tassa fissa di 3 euro per le spedizioni provenienti dai Paesi extracomunitari. Il provvedimento è stato concepito specificamente per arginare il boom di acquisti online a basso costo da piattaforme come Temu, Shein e AliExpress, ma in Italia l’entrata in vigore della norma rischia di trasformarsi in un salatissimo doppio prelievo.

Tassa sui pacchi di Temu, Shein e AliExpress

Fino a oggi, tutti gli ordini transfrontalieri di valore inferiore ai 150 euro erano completamente esenti da tariffe doganali all’ingresso nei confini comunitari.

Con la nuova direttiva di Bruxelles, questa agevolazione cesserà di esistere, imponendo un dazio fisso su ogni singola spedizione low cost.

Questa tassa sui pacchi andrà a colpire direttamente i modelli di business dei colossi dell’e-commerce come Temu, che fanno della spedizione diretta e cumulativa dal produttore asiatico al compratore finale il loro principale punto di forza sul mercato globale.

La decisione dell’Unione Europea si inserisce in un più ampio programma di revisione delle frontiere commerciali.

L’obiettivo dichiarato dai legislatori europei è quello di ridurre drasticamente l’enorme impatto ambientale legato ai trasporti aerei di merci economiche, contrastare lo sfruttamento sociale nella filiera produttiva e tutelare le aziende del territorio dalla concorrenza spietata dei marketplace come Shein e AliExpress.

Quanto pagheranno i clienti italiani

I consumatori italiani rischiano un rincaro complessivo ancora più pesante rispetto al resto del continente. Se il governo non interverrà con un decreto correttivo, la tariffa da 3 euro imposta dall’Europa si sommerà a un contributo nazionale di 2 euro sulle piccole spedizioni.

Questa imposta interna, introdotta dall’ultima legge di bilancio per fare cassa e poi congelata, porterebbe a un aumento fisso di ben 5 euro a confezione per gli utenti che ordinano da AliExpress o dagli altri store cinesi, gravando pesantemente sulle merci da pochi euro.

A complicare il quadro normativo c’è la futura introduzione dell’handling fee, una tassa comunitaria per la gestione delle pratiche doganali.

Questa misura europea, del tutto analoga a quella italiana, scatterà ufficialmente nel mese di novembre.

Per questo motivo, come riporta Il Fatto Quotidiano, le associazioni di categoria chiedono che la tassa italiana venga quantomeno posticipata, evitando una bizzarra e ingiustificata sovrapposizione fiscale che graverebbe unicamente sui cittadini e sui clienti di piattaforme come Temu e Shein.

Perché la logistica è in allarme

La confederazione delle imprese di logistica e trasporti, Confetra, ha lanciato l’allarme inviando una dura lettera al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, per richiedere l’abrogazione della norma italiana.

Secondo i dati presentati dagli spedizionieri, nei primi mesi dell’anno si è già registrato un taglio del 50% delle merci sdoganate nei nostri scali, poiché molti vettori internazionali hanno preferito dirottare i voli cargo verso hub di nazioni come il Belgio, i Paesi Bassi o l’Ungheria, dove non si applicano dazi nazionali aggiuntivi.

Nel mercato unico europeo, infatti, le aziende possono far atterrare i prodotti provenienti dall’Asia in altri Stati membri per poi trasferirli in Italia su gomma, aggirando legalmente il fisco locale.

Questo meccanismo di triangolazione svuota di fatto i magazzini italiani, riducendo le operazioni doganali e i ricavi delle nostre aziende di trasporto. Secondo Confetra, il mantenimento del balzello nazionale provocherà un paradosso fiscale, causando una perdita netta di 25 milioni di euro per l’Erario italiano entro l’autunno.