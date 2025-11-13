Tassa sull'oro per sostenere la Manovra, il Governo Meloni punta a trovare 2 miliardi: chi verrà colpito

Giulia Bassi

GIORNALISTA

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.