Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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SCIOPERI
Scioperi settimana dal 31 agosto al 6 settembre 2026, le città coinvolte: stop a bus, sanità e poste
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ECONOMIA
Caro carburanti, addio al taglio accise per il buono benzina che escluderebbe pensionati e disoccupati
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PREZZI
Caro alimentari e stangata per le famiglie, fino a 70 euro in più per la spesa tra cibi e bevande
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