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È stato arrestato un tassista trovato in possesso di circa 10 kg di hashish, nascosti all’interno degli sportelli posteriori del suo taxi. Il controllo, avvenuto presso l’area di servizio Flaminia Ovest sull’autostrada A1, è stato eseguito dagli agenti della Polizia Stradale di Roma Nord. L’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale Nuovo Complesso di Rieti, mentre la sostanza stupefacente e altri oggetti sono stati sequestrati.

Il controllo in autostrada: la scoperta della Polizia Stradale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Stradale di Roma Nord hanno notato un taxi fermo nell’area di servizio Flaminia Ovest, lungo l’autostrada A1. A bordo del veicolo si trovava soltanto il conducente, circostanza che ha insospettito i poliziotti, spingendoli a procedere con un controllo approfondito.

Il comportamento sospetto del conducente

Durante le verifiche, il tassista ha mostrato segni di nervosismo e ha fornito risposte evasive riguardo al motivo della sua presenza in autostrada. Questo atteggiamento ha ulteriormente insospettito gli agenti, che hanno deciso di effettuare accertamenti più dettagliati sia sulla persona che sul veicolo.

L’ispezione del taxi e il ritrovamento della droga

Nel corso dell’ispezione dell’autovettura, i poliziotti hanno notato che i rivestimenti degli sportelli posteriori non erano correttamente posizionati, come se fossero stati smontati e rimontati. Seguendo questa intuizione, gli agenti hanno scoperto all’interno dei vani degli sportelli posteriori diversi involucri contenenti hashish per un peso totale di circa 10 kg. La sostanza era confezionata in panetti, barattoli e sfere di cellophane. Oltre alla droga, è stata rinvenuta anche una confezione di sigarette elettroniche.

La perquisizione domiciliare e il sequestro di altri beni

Le indagini sono proseguite con una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del tassista. In questa occasione, gli agenti hanno trovato un orologio di valore, un Rolex corredato di certificato di garanzia, di cui l’uomo non ha saputo giustificare il possesso. Inoltre, sono stati sequestrati 4 smartphone trovati in suo possesso.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Il conducente del taxi è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la Casa Circondariale Nuovo Complesso di Rieti. La sostanza stupefacente, l’orologio e gli smartphone sono stati posti sotto sequestro.

IPA