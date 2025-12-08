Tatiana Tramacere e i 4 misteri del caso, dallo shock al dettaglio del coltello: come sta e perché non parla

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Lieto fine denso di misteri: si potrebbe riassumere così la vicenda di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre e ritrovata lo scorso giovedì, a pochi metri da casa, nell’abitazione dell’amico Dragos Ioan Gheormescu, quando ormai tutti pensavano a un epilogo tragico della storia. Adesso che, fortunatamente, si è saputo che la ragazza sta bene, gli inquirenti stanno cercando di capire ogni passaggio relativo alla sparizione che, dalle prime ricostruzioni, sarebbe stata volontaria. Sarebbe cioè stata la stessa Tatiana a volersi eclissare dal mondo, trovando una sponda in Dragos. Alcuni elementi, però, sono ancora avvolti nel mistero.

Tatiana Tramacere e la scomparsa da Nardò: tutti i misteri della vicenda

“Non ci sono mai stati maltrattamenti a Tatiana, peraltro consenziente alla convivenza”. Lo ha riferito l’avvocato Angelo Greco, che assiste il 30enne di origini rumene.

“Nel rispetto dell’autorità giudiziaria – ha ribadito l’avvocato -, confermiamo tutto quello che è emerso finora dalle indagini, compreso il fatto che la convivenza fra Tatiana Tramacere e Dragos è stata decisa di comune accordo e se è vero che i genitori hanno trovato la ragazza priva di forze e addirittura denutrita, posso affermare che ciò non è accaduto per deliberata volontà di Dragos, ma vi potrebbe essere stata una non corretta attenzione al regime alimentare”.

“Non mi sento di dire altro perché le indagini sono in una fase embrionale. In ogni caso ci tengo ad esprimere a Tatiana un sincero augurio affinché possa riprendersi al più presto. Il mio augurio di riprendere una vita serena va, inoltre, a tutti i famigliari della ragazza”, ha concluso il legale.

Le dichiarazioni di Dragos e quelle del padre di Tatiana

“Volevamo solo convivere, siamo innamorati – aveva dichiarato Dragos subito dopo il ritrovamento della 27enne -. Un mese prima, insieme avevamo trovato e salvato un gattino, che avevo portato in casa mia. Mi ha chiesto di lui, l’ho invitata a venire a vederlo personalmente. Siamo saliti da me. Siamo innamorati, stiamo bene insieme. Mi ha chiesto di non dire nulla a nessuno. Solo dopo ci siamo accorti che la situazione stava sfuggendo di mano”.

Il primo mistero su cui far luce è rispondere alla domanda sul perché Dragos, fino a quando la giovane non è stata individuata, non ha raccontato la verità. Anzi ha reso false dichiarazioni agli organi di polizia giudiziaria.

Il secondo punto che andrà chiarito è come lui e Tatiana abbiano trascorso i giorni di isolamento, mentre venivano effettuate ricerche in tutta Italia. Il padre della studentessa, Rino Tramacere, ha raccontato che la figlia è stata trovata in uno stato di prostrazione fisica e psicologica, al punto da faticare a reggersi in piedi.

Inoltre, il genitore ha aggiunto che la figlia è ancora in “stato di choc”. Una versione che sembra cozzare rispetto a quella di Dragos che parla di innamoramento e convivenza.

L’enigma del coltello impugnato dalla 27enne

Terzo enigma: Tatiana ha afferrato un piccolo coltello quando è stata rintracciata sola in casa dell’amico Dragos. Da chi voleva difendersi?

Su alcuni punti si saprà qualcosa in più quando parlerà la stessa 27enne che nei prossimi giorni dovrebbe essere ascoltata dalla polizia giudiziaria.

Il quarto mistero da chiarire

Il quarto mistero è legato al motivo della sparizione della studentessa. Da cosa e perché è fuggita? Per ora la ragazza tace. Chi le è vicino ha spiegato che ha bisogno di recuperare serenità e tranquillità.

«Qui adesso attaccano persino me, dicendo che la colpa è mia perché nascondo mia sorella – si è sfogato nei giorni scorsi Vladimir, il fratello della ragazza – ma io non nascondo Tatiana, semplicemente la proteggo, come è giusto fare in questo momento. Cosa immaginate, che non siamo noi i primi a voler sapere esattamente cosa è successo, perché Tatiana è scomparsa, perché era in quella casa e non dava notizie?”

“Ovviamente sì ma adesso la priorità è un’altra – ha aggiunto Vladimir – mia sorella ha bisogno di riacquistare serenità e non essere pressata con domande a cui probabilmente non è ancora in grado di dare risposte. Così come crediamo che non possano essere considerate risposte quelle date, al momento del suo ritrovamento, quando si trovava in uno stato di stress tale che forse non ha capito neanche quello che le è stato chiesto”.