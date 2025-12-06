Tatiana Tramacere e l'ipotesi della scomparsa per aumentare i follower, pioggia di insulti sui social

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Va verso l’archiviazione l’inchiesta sul caso di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò (Lecce) di cui si erano perse le tracce il 24 novembre e che è stata ritrovata viva e in buona salute giovedì sera, nella mansarda dell’amico Dragos Ioan Gheormescu. Per la procura non vi è alcun reato ipotizzabile. Il fratello ha detto che “Tatiana sta bene e quando vorrà ci darà spiegazioni” ma intanto sui social, tra gli utenti, spunta l’ipotesi di una fuga architettata proprio per aumentare visibilità e follower.

Per la procura il caso è chiuso

Per gli inquirenti, che avevano inizialmente ipotizzato l’istigazione al suicidio a carico del 30enne Dragos Ioan Gheormescu, l’amico che la ospitava, si è trattato di un allontanamento volontario.

Dopo la denuncia della famiglia per la scomparsa, i carabinieri avevano subito acquisito i video delle telecamere intorno alla zona dove era stata vista per l’ultima volta, un parco a poche centinaia di metri da casa.

ANSA

Tatiana Tramacere e Dragos Ioan Gheormescu

Tra il 2 e il 3 dicembre gli investigatori erano riusciti a trovare i frame che ritraevano la ragazza e l’amico allontanarsi dal parco e poi entrare in casa di lui. E da quel luogo, hanno rivelato le immagini dei quattro giorni successivi, Tatiana non è più uscita.

Il ritrovamento di Tatiana nella mansarda

Giovedì sera, certi che la ragazza fosse lì, gli inquirenti hanno avuto il timore di trovarsi davanti a una scena del crimine e hanno deciso di entrare nell’appartamento con gli specialisti del Ris.

Poi, per fortuna, il finale che ha emozionato e reso tutti felici: Tatiana era viva, libera e stava bene, aveva con sé due telefoni (ma non il suo che invece era spento) che potrebbe avere usato negli 11 giorni in cui è rimasta chiusa in quella casa.

Dragos Ioan Gheormescu, che a un certo punto era stato sospettato, ha raccontato del legame tra loro e di come abbia voluto proteggerla e tutelare “la sua voglia di cambiare vita”, scusandosi con la famiglia, gli inquirenti e le forze dell’ordine perché “il forte sentimento non mi ha fatto comprendere le conseguenze”.

L’ipotesi che scatena i follower

La parte di questa vicenda ancora da chiarire resta quella del perché Tatiana Tramacere si sia allontanata da casa e si sia nascosta per 11 giorni nella mansarda di Dragos.

Sui social, dove trova sempre spazio ogni genere di illazione, in molti accusano la studentessa 27enne di aver architettato la fuga allo scopo di guadagnare follower e avere più visibilità.

“I follower sono aumentati. Forze dell’ordine mobilitate in tutta Italia per nulla. Penso sia un grave reato”, ha scritto un utente. “C’è poco da ridere di fronte a una che ha fatto piangere di dolore e angoscia la sua famiglia”, ha aggiunto un altro.

Il fratello di Tatiana: “Non le abbiamo fatto domande”

“Mi auguro vivamente che i giudici ti facciano pagare fino all’ultimo centesimo, per le forze dell’ordine che sono state impegnate in questi giorni”, ha commentato qualcuno, commentando l’ipotesi dell’allontanamento volontario.

Il fratello Vladimir pensa solo a godersi il ritorno della sorella: “Tatiana sta bene, ora ha bisogno di pace, serenità, tranquillità e la vicinanza della sua famiglia. Noi a lei non abbiamo fatto domande“, ha detto.

“Quando l’abbiamo trovata, l’abbiamo abbracciata e non vogliamo pressarla. Sarà lei quando se la sentirà e quando si sarà ripresa, magari focalizzerà che è tornata a casa, a raccontarci”, ha aggiunto Vladimir.