Tatiana Tramacere "mi ha abbracciato ed era spaventata", le parole del fratello Vladimir sulla sorella

La famiglia di Tatiana Tramacere è tornata a parlare. Il fratello Vladimir ha dichiarato che si sono svegliati con un sorriso. Ha fatto sapere che Tatiana sta riposando e che sta bene, ma che ha bisogno della vicinanza della famiglia e non di essere stressata. Per questo non rispondono alle domande sui motivi dell’allontanamento. Intanto l’amico Dragos ha raccontato che è stata la giovane a organizzare tutto, chiedendogli di aiutarla a isolarsi per qualche giorno prima di tornare a casa.

Il racconto del fratello Vladimir

“Oggi ci siamo risvegliati con un sorriso, come ha detto ieri mio padre è un regalo di Natale anticipato“, ha dichiarato Vladimir, il fratello della giovane Tatiana data per scomparsa dal 24 novembre scorso.

Ci ha tenuto a dire che sta bene, sta riposando e ha bisogno della vicinanza della famiglia. Vladimir ha ringraziato i carabinieri di Nardò, che si sono impegnati per arrivare al ritrovamento, e anche la popolazione, che non li ha mai abbandonati.

“Mi ha abbracciato, era spaventata”, racconta. “Fisicamente era un po’ giù“, aggiunge, spiegando le condizioni della sorella al momento del ricongiungimento. “Quando starà meglio, parlerà”, ha confermato.

La falsa notizia della morte

I giornalisti chiedono al fratello dei momenti difficili vissuti nella serata del 4 dicembre, prima della smentita ufficiale e del ritrovamento. Infatti sui media era circolata la voce della morte di Tatiana Tramacere.

“In quel momento è cascato il mondo”, dice. Fortunatamente si trattava di una notizia falsa, dettata dalla viralità della vicenda. Ma sui reali motivi dell’allontanamento, ora che è caduta l’ipotesi del sequestro per ammissione della stessa studentessa, non c’è ancora una risposta.

La famiglia ha dichiarato di non volerla stressare e di voler attendere il momento opportuno per parlare con Tatiana di questo.

Il ruolo di Dragos

Il fratello di Tatiana non vuole esprimersi sul ruolo giocato da Dragos nella vicenda. Saranno gli inquirenti a parlare con il ragazzo coinvolto e a comunicare a tempo debito la risposta alla domanda che tutti si stanno facendo.

“Non voglio esprimermi su questo, saranno gli investigatori con le loro indagini a dire cosa è successo e cosa no. Perché abbiamo visto che le fughe di notizie possono succedere e voglio evitare che vengano diffuse e che la gente pensi tutt’altro”, dice.

Non si esprime quindi, ma Dragos Gheormescu sì. La sua versione è che sia stata lei a organizzare tutto. “Mi ha detto che era giù di morale e voleva isolarsi dal mondo per un po’”, ha detto ai carabinieri.