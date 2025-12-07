Tatiana Tramacere "non si reggeva in piedi", dubbi del papà su Dragos e la replica del 30enne alle accuse

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Il padre di Tatiana Tramacere, Rino, ha espresso dubbi sul ritrovamento della figlia, avvenuto nell’abitazione dell’amico Dragos Ioan Ghermescu. “Era sofferente, smagrita, senza forze, non riusciva neppure a reggersi in piedi”, ha dichiarato l’uomo. Il 30enne, tramite il suo legale, ribadisce che l’allontanamento è stato volontario, come confermato dalla stessa Tatiana.

Tatiana Tramacere, le parole del padre

Rino Tramacere ha ancora dubbi su quanto accaduto alla figlia, Tatiana Tramacere, di cui si erano perse le tracce a Nardò ma che è stata ritrovata viva nell’abitazione dell’amico Dragos Ioan Ghermescu.

Intervistato dal Corriere, l’uomo ha espresso alcuni dubbi sulla versione fornita dal 30enne.

“Si è chiusa in un silenzio quasi totale, nella sua stanza, da sola”, ha riportato, in merito alle condizioni attuali della figlia. “Non vuole vedere nessuno. Non parla, non chiede nulla, è ancora sotto choc”.

I dubbi su Dragos

Il padre di Tatiana Tramacere ha inoltre raccontato di aver trovato la figlia in condizioni drammatiche.

Secondo le dichiarazioni di Rino Tramacere al Corriere, “Tatiana era sofferente, smagrita, senza forze, non riusciva neppure a reggersi in piedi, non ce la faceva a camminare. Abbiamo dovuto sorreggerla, tenerla su a forza di braccia”.

Nel corso dell’intervista, l’uomo ha più volte insistito su questo aspetto, sottolineando anche che la figlia, al momento del ritrovamento, “era priva di forze, questo è parso molto chiaro a tutti”.

Nonostante i dubbi, Rino Tramacere ha evitato ogni giudizio sul 30enne. “Non ho idea di che persona sia, non ho nemmeno scambiato una parola con il ragazzo e non mi permetto di giudicarlo”, ha aggiunto.

La replica del 30enne

L’avvocato di Dragos Ioan Ghermescu, in ogni caso, ha confermato le parole del suo assistito, pronunciate dinnanzi al colonnello del comando provinciale di Lecce.

Secondo la sua versione, l’allontanamento è volontario, in quanto nato da un’idea di Tatiana Tramacere. La ragazza ha inoltre confermato questa versione dei fatti.

“Non c’è stato alcun maltrattamento o altro”, ha ribadito l’avvocato all’ANSA, in risposta ai dubbi del padre della 27enne.