Tatiana Tramacere parla a Chi l'ha visto dopo la finta scomparsa a Nardò, "chiedo scusa alla famiglia"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa a Nardò per un allontanamento volontario, si scuserà pubblicamente a Chi l’ha visto. Dopo il ritrovamento, la giovane ha dovuto fare i conti con un’ondata d’odio sui social, a causa del quale è stata costretta ad eliminare i suoi account principali. La 27enne si è chiusa nel silenzio, trincerandosi nella sua abitazione.

Tatiana Tramacere: le scuse pubbliche a Chi l’ha visto

Tatiana Tramacere, la 27enne la cui sparizione aveva fatto temere il peggio, ma che si è rivelata un allontanamento volontario, ha deciso di scusarsi pubblicamente.

La ragazza ha scelto la trasmissione Chi l’ha visto per scusarsi con i familiari, i militari e il suo paese. Le sue dichiarazioni, insieme a un’intervista, saranno mandate trasmesse nel corso della puntata del programma che andrà in onda il 10 dicembre.

ANSA

Tatiana Tramacere

“Chiedo scusa a tutti: alla mia famiglia, alle forze dell’ordine, a ogni cittadino di Nardò”, avrebbe detto la 27enne, secondo quanto riportato dall’ANSA.

La 27enne chiusa in casa a Nardò

Dopo il suo ritrovamento, Tatiana Tramacere si è chiusa nel silenzio nella sua casa di Nardò.

Nei confronti della ragazza si è diffuso un senso di risentimento e odio, tanto che la 27enne è stata costretta a chiudere tutti i suoi account social principali.

Dopo la diffusione della notizia dell’allontanamento volontario, infatti, i profili della giovane sono stati presi di mira e riempiti di critiche.

L’intervento di Aldo Cazzullo: “I social andrebbero usati in modo diverso”

In merito alla questione dell’odio sui social scatenatosi nei confronti della 27enne di Nardò, nel corso della puntata di Storie Italiane andata in onda su Rai 1 il 10 dicembre è intervenuto anche il giornalista e saggista Aldo Cazzullo.

“A me pare che ci sia una richiesta di attenzione, di amore, sicuramente posto in una maniera sbagliata”, ha affermato il giornalista, cercando di spiegare il comportamento di Tramacere.

“Attaccarla sui social certo non l’aiuta”, ha commentato Cazzullo.

Parole che richiamano quelle di un’amica di Tatiana Tramacere, anch’essa intervistata da Storie Italiane.

“Non so i suoi problemi interni quali possano essere”, ha affermato, “però non siamo noi a dover giudicare”.

La ragazza ha anche auspicato che l’odio social nei confronti di Tatiana finisca: “Se una ragazza legge quelle cose non è bello, perché io penso che lei sappia di aver sbagliato”.

“I social andrebbero usati in modo diverso”, ha aggiunto successivamente Cazzullo in studio. “È troppo facile insultare, minacciare, calunniare nascondendosi dietro un profilo fake”.