Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò dopo la cena col ragazzo e la volontà di tornare dall'ex a Brescia

La 27enne Tatiana Tramacere è scomparsa a Nardò il 24 novembre. La sera prima aveva cenato con il ragazzo Alessandro, la cui madre ha rivelato di averla vista serena. Tuttavia, un messaggio inviato dal giovane il giorno dopo è rimasto senza risposta. I genitori dalla ragazza hanno rivelato che la giovane aveva programmato di raggiungere l’ex a Brescia e aveva già acquistato i biglietti del treno.

Tatiana Tramacere: la cena con il ragazzo

Si cerca Tatiana Tramacere, 27enne scomparsa a Nardò, poco distante da Lecce, lo scorso 24 novembre. Nelle ultime ore, sono emersi nuovi dettagli sugli ultimi movimenti della ragazza, elementi sui quali gli inquirenti stanno indagando.

Poco prima della sua scomparsa, la 27enne avrebbe cenato con Alessandro, il giovane con cui aveva una relazione da poco più di un anno.

La 27enne è scomparsa a Nardò, in provincia di Lecce

Intervistata da La Vita in Diretta, la madre del ragazzo ha raccontato gli ultimi momenti passati con la 27enne scomparsa a Nardò. La donna l’avrebbe vista la domenica prima della scomparsa: l’ha descritta come “serena” e “tranquilla”.

Ai microfoni di Rai 1, la madre del giovane ha anche categoricamente escluso un possibile allontanamento volontario.

Secondo il programma Rai Ore 14, il giovane si sarebbe trincerato nella propria abitazione. Gli inviati del programma avrebbero cercato il ragazzo sul posto di lavoro per incontrarlo, ma sembra che si sia barricato in casa dopo l’interrogatorio con gli investigatori.

Non è escluso che venga riconvocato nelle prossime ore dalle Forze dell’Ordine.

27enne scomparsa a Nardò: il dettaglio del messaggio senza risposta

Inoltre, la donna ha rivelato ai microfoni di Rai 1 il dettaglio su un messaggio inviato dal figlio a Tatiana Tramacere.

Il giorno dopo la cena, ossia il lunedì in cui la 27enne è scomparsa, il ragazzo le avrebbe inviato un messaggio sul cellulare per augurarle il buongiorno.

La ragazza, tuttavia, non aveva risposto. Il dettaglio inizialmente non avrebbe destato sospetti perché, a detta della donna, spesso la giovane si rendeva irreperibile anche per giorni.

Il piano per rivedere l’ex a Brescia

Un ulteriore elemento emerso nelle ultime ore riguarda una rivelazione da parte dei genitori di Tatiana Tramacere.

Al TG1, la madre si è detta certa che qualcosa sia capitato alla figlia, che altrimenti dato notizie di sé.

Secondo i genitori, Tatiana aveva intenzione di rivedere l’ex a Brescia. Il piano della ragazza era quello di raggiungere la città in treno. Per questo, la 27enne scomparsa a Nardò aveva già acquistato i biglietti.