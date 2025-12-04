Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, ricerche in tutta Italia: sequestrato il telefono di un ragazzo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Proseguono in tutta Italia le ricerche di Tatiana Tramacere, la ragazza 27enne di origini ucraine residente a Nardò scomparsa nel nulla il 24 novembre. Intanto, gli inquirenti hanno sequestrato il telefono cellulare di un ragazzo. Non si tratta, però, di Alessandro Bonsegna, l’operaio 30enne che frequentava Tatiana. La madre della ragazza, su di lui, ha detto: “Lui insisteva, ma lei non ne voleva sapere”.

La scomparsa di Tatiana Tramacere da Nardò

Tatiana Tramacere, capelli rossi e occhi azzurri, al momento della sua scomparsa indossava un paio di jeans e un cappotto grigio. Alla mamma, prima di uscire, ha detto: “Vado a lavorare“.

Il giorno prima, secondo alcune testimonianze riportate dal Corriere della Sera, sarebbe stata a casa di Alessandro Bonsegna, dove avrebbero visto un film e mangiato patatine. La mattina seguente, lui le avrebbe mandato un “buongiorno” sul telefono, senza però ricevere risposta. Il cellulare della ragazza, attivo in un primo momento, ha poi smesso di squillare.

Tatiana Tramacere è scomparsa da Nardò il 24 novembre.

La paura dei genitori di Tatiana Tramacere

I familiari di Tatiana Tramacere hanno atteso quattro giorni prima di sporgere denuncia, dal momento che non sarebbe stata la prima volta che la 27enne si allontanava da casa. Mai, però, per così tanti giorni. “Le è capitato qualcosa, altrimenti si sarebbe fatta sentire” è il timore di Ornella e Rino, i genitori che hanno adottato la 27enne, originaria dell’Ucraina, quando era una bambina.

La Procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Le ricerche sono in corso in tutta Italia. Nelle ultime ore gli inquirenti hanno sequestrato il telefono cellulare di un ragazzo: a confermarlo è stato lui stesso alle telecamere di Chi l’ha visto?.

Il ragazzo a cui è stato sequestrato il telefono non è Alessandro Bonsegna. Di quest’ultimo, la mamma Ornella, a La vita in diretta, ha detto: “Era un’ossessione. Lui è andato in officina, è venuto due volte a casa, ma Tatiana non ne voleva sapere niente”.

La madre di Tatiana Tramacere ha anche dichiarato di ritenere “strano” che il ragazzo non si faccia vedere in giro.

Il biglietto preso da Tatiana Tramacere per Brescia

Prima di sparire nel nulla, Tatiana Tramacere avrebbe acquistato dei biglietti per andare in treno a Brescia giovedì 27 novembre, nel tentativo di riallacciare i rapporti con l’ex fidanzato. Nessun tagliando, però, è stato utilizzato.

Come riportato da Mattino Cinque, a Nardò, dove le ricerche sono complicate dal maltempo, sono state ascoltate molte persone che hanno avuto contatti con la ragazza, anche attraverso i social su cui lei era molto attiva.