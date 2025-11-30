Tatiana Tramacere scomparsa da Nardò, apprensione per la 27enne e ricerche in tutta Italia

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Grande preoccupazione a Nardò, comune in provincia di Lecce da cui è scomparsa la 27enne Tatiana Tramacere. La ragazza è irreperibile dal pomeriggio del 24 novembre. Da quel giorno si è persa ogni sua traccia. Uscita di casa intorno alle ore 15.30, nessuno ha più saputo nulla di lei. Ogni tentativo di contatto è risultato vano. Nel frattempo proseguono le ricerche per individuarla.

Si cerca Tatiana Tramacere, sparita da Nardò il 24 novembre

La giovane vive a Nardò insieme ai genitori, nella zona dell’ex ospedale. Il 24 novembre è uscita di casa, indossando un paio di jeans e un cappotto grigio. Aveva con sé il cellulare e i documenti. Nonostante fosse in possesso del telefono, nessuno ha più avuto contatti con lei che non ha risposto ad alcuna chiamata.

Ora invece il dispositivo non dà più alcun segnale, fatto che sta facendo crescere ulteriormente l’ansia dei familiari e di tutti coloro che si stanno interessando al caso e che stanno seguendo le ricerche.

Protezione Civile L’identikit di Tatiana Tramacere diffuso dal Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile di Lecce

L’identikit della 27enne scomparsa

Tatiana è alta circa un metro e cinquantacinque, ha occhi azzurri e capelli rossi, lunghi e lisci. La giovane lavora nel settore pubblicitario.

L’identikit continua a essere diffuso su svariati canali comunicativi. La speranza è che qualcuno possa fornire informazioni utili per il ritrovamento della ragazza.

Le ricerche e gli avvistamenti

Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto Tatiana a Nardò nei giorni successivi alla sparizione. In particolare, la giovane sarebbe stata avvistata mercoledì e giovedì scorsi nel centro urbano.

Chi sta coordinando le ricerche sta esaminando attentamente tali informazioni per capire se possano contenere elementi utili per individuare la ragazza.

Nel frattempo, i carabinieri hanno finito di acquisire le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona in cui la giovane risiede, così da poter ricostruire con esattezza gli ultimi spostamenti della 27enne.

Le ricerche proseguono senza sosta. Le forze dell’ordine le hanno estese in tutta Italia. Nelle scorse ore, inoltre, in prefettura a Lecce è stato organizzato un tavolo tecnico per coordinare le operazioni di rintracciamento.