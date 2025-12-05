Tatiana Tramacere torna a casa a Nardò, per l'amico Dragos Ioan Gheormescu "ha organizzato tutto lei"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Dopo le visite di rito all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, Tatiana Tramacere è rientrata a casa a Nardò. La 27enne era scomparsa il 24 novembre ed è stata ritrovata a pochi metri dalla sua abitazione una decina di giorni dopo: la giovane è stata rintracciata dai carabinieri all’interno di uno stanzino adiacente alla mansarda dell’amico Dragos Ioan Gheormescu, cittadino rumeno di 30 anni. L’uomo sostiene che quello di Tatiana sia stato un allontanamento volontario.

La reazione del padre di Tatiana Tramacere

“È stato un regalo di Natale. L’abbiamo ritrovata sana e salva”, ha dichiarato a caldo il padre di Tatiana, Rino Tramacere. “Non l’ho ancora sentita, c’è suo fratello con lei. Dovrebbe tornare in serata, speriamo”.

Tatiana Tramacere a Nardò

Nella tarda serata di giovedì 4 dicembre infine, dopo la visita medica in ospedale che l’ha trovata in buona salute, la giovane è stata riportata a casa a Nardò, in provincia di Lecce.

Quando si è diffusa la notizia del ritrovamento di Tatiana Tramacere, la folla che si è radunata sotto casa dell’amico ha cominciato ad applaudire e a festeggiare. Tra loro anche il fratello di Tatiana, Vladimir

La svolta nelle ricerca di Tatiana Tramacere è arrivata nella serata di giovedì 5 dicembre, quando i carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche hanno ispezionato l’abitazione di Gheormescu, che era già stato ascoltato a lungo dagli investigatori e al quale era stato sequestrato il telefono nell’ambito dell’ipotesi di istigazione al suicidio.

Prende corpo l’ipotesi dell’allontanamento volontario

Al termine della perquisizione, il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Andrea Siazzu, ha confermato che Tatiana era stata trovata viva e in apparenti buone condizioni di salute, aggiungendo che gli accertamenti sono ora volti a capire la natura dell’allontanamento: è stato volontario o si è trattato di un sequestro? Al momento, l’ipotesi ritenuta più probabile è quella della scelta autonoma della ragazza.

“È stata lei ad organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla perché diceva che ero l’unico di cui si fidava. Mi ha detto che era giù di morale e voleva isolarsi dal mondo per un po’, ancora qualche giorno e poi sarebbe tornata a casa”. È questa la versione che l’amico Dragos Ioan Gheormescu ha fornito ai carabinieri.

Tale versione sarebbe stata confermata anche dalla stessa Tatiana che ieri notte, dopo i controlli in ospedale, è rientrata a casa.

I carabinieri hanno appurato che Tatiana Tramacere era libera di muoversi all’interno dell’abitazione mentre Gheormescu si trovava fuori casa. Tale elemento sembra rafforzare la pista del gesto volontario.

Gheormescu, durante un’intervista televisiva, aveva raccontato di aver trascorso con Tatiana la sera del 24 novembre nel parco di via Raho, quando la giovane aveva manifestato l’intenzione di recarsi a Brescia per incontrare ex compagni di università e un presunto ex fidanzato.

I genitori della 27enne avevano confermato che la figlia aveva prenotato un biglietto verso la Lombardia, mai utilizzato. La scomparsa di Tatiana Tramacere non è stata denunciata immediatamente, forse perché i genitori speravano si trattasse di una ragazzata destinata a risolversi da sola.

Tatiana Tramacere trovata viva

Nella serata di giovedì 4 dicembre si era sparsa la fake news secondo la quale Tatiana Tramacere sarebbe stata ritrovata morta.

Una folla era scesa in strada per protestare esprimendo dolore e rabbia sotto l’abitazione di Gheormescu. Poi il lieto fine.