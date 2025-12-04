Tatiana Tramacere trovata viva a Nardò, gioia della famiglia dopo il ritrovamento: "Sta bene, è bellissimo"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tatiana Tramacere, scomparsa lo scorso 24 novembre, è stata ritrovata viva. Sarebbe stata rinvenuta nella mansarda della casa di Dragos Gheormescu. È fortunatamente in buone condizioni. Un finale positivo, inatteso, fatto di sospiri di sollievo e lacrime di gioia, come quelle della famiglia: il padre ha dichiarato di vivere “un Natale in anticipo”. Si indaga ora sul motivo dell’allontanamento, se volontario o riconducibile a un sequestro.

Tatiana Tramacere è stata ritrovata viva: sta bene

Dopo ore di confusione, arriva la notizia che conferma la conclusione quasi inaspettata della vicenda: Tatiana Tramacere è stata ritrovata viva e appare in buone condizioni.

La giovane era scomparsa da lunedì 24 novembre, un arco temporale che in casi di allontanamento non volontario si conclude spesso con epiloghi drammatici. Nelle prime ore della serata di giovedì 4 dicembre era circolata la notizia del ritrovamento di un corpo senza vita. Poi la smentita, arrivata dall’avvocato e dai carabinieri.

ANSA In foto Tatiana Tramacere

Fuori dalla casa di Dragos Gheormescu, una folla ha iniziato a protestare contro il trentenne, su cui si erano concentrate le attenzioni degli inquirenti.

Ipotesi: sequestro o allontanamento

La vicenda resta complessa e dai contorni ancora poco chiari: non è stato accertato se Tatiana si sia allontanata volontariamente o se sia stata trattenuta contro la sua volontà.

Il trentenne, suo amico, era stato e risulta ancora indagato dalla Procura di Lecce per istigazione al suicidio nell’ambito delle indagini sulla scomparsa della studentessa.

Nel pomeriggio del 4 dicembre Dragos è stato interrogato dai carabinieri, mentre gli specialisti del Ris perquisivano la sua abitazione. Proprio durante la perquisizione Tatiana è stata ritrovata.

Il commento del padre

Per la famiglia è un momento di grande sollievo. Il padre ha raccontato di vivere “un Natale anticipato”. Pur non sapendo ancora se la figlia si sia allontanata spontaneamente, il fatto di averla ritrovata viva e in salute rappresenta già un sollievo enorme. Ha aggiunto: “Sembrava si stesse realizzando il peggio, ma grazie all’Arma dei carabinieri è andato tutto bene”.

Anche la folla, radunata davanti alla casa dell’indagato, alla notizia del ritrovamento della giovane in buone condizioni si è lasciata andare a un applauso.

L’avvocato della famiglia, Tommaso Valente, ha spiegato che Tatiana sarà ora portata in ospedale per accertamenti prima di tornare a casa. Il sindaco di Nardò, Pippi Mellone, ha ricordato che in questo momento è fondamentale garantire rispetto e serenità alla giovane e ai suoi familiari, lasciando alle autorità il compito di chiarire i punti ancora oscuri della vicenda.