Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti due arresti e un ingente sequestro di droga ed esplosivi a Taurisano. L’azione, finalizzata al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti e della detenzione di materiale esplodente, è stata portata a termine dagli agenti del Commissariato locale, con il supporto delle unità cinofile della Guardia di Finanza.

Operazione congiunta tra Polizia e Guardia di Finanza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella giornata di ieri e ha visto coinvolti gli agenti del Commissariato di Taurisano insieme alle unità cinofile della Guardia di Finanza. L’intervento è stato preceduto da un’attività info-investigativa che ha permesso di individuare due distinti obiettivi, entrambi domicili di noti pluripregiudicati della zona.

Perquisizioni simultanee e arresti

Le forze dell’ordine hanno eseguito perquisizioni simultanee presso le abitazioni dei due soggetti. Nel primo caso, un uomo di 50 anni di Taurisano è stato arrestato dopo che gli agenti hanno rinvenuto 130 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. La droga era nascosta in modo ingegnoso: occultata in una fessura ricavata nel muro della tavernetta seminterrata, coperta da un battiscopa in ceramica fissato con nastro adesivo e celata dietro una valigetta per attrezzi.

Secondo blitz e scoperta di esplosivi

Contemporaneamente, durante un appostamento nei pressi dell’abitazione del secondo obiettivo, un uomo di 40 anni del posto, gli agenti hanno notato un sospetto avvicinarsi all’ingresso. Intuendo una possibile cessione di sostanza stupefacente, sono intervenuti riuscendo a entrare nel cortile dell’abitazione. L’acquirente è stato sorpreso con una dose di cocaina del peso di 0.20 grammi, contenuta in un piccolo cilindro di plastica con tappo a vite.

Materiale per il confezionamento e denaro contante

All’interno dell’abitazione sono stati trovati centinaia di contenitori identici a quello sequestrato all’acquirente, suddivisi per colore e dimensione, probabilmente per distinguere il peso delle dosi. Gli agenti hanno inoltre rinvenuto un piccolo imbuto per il riempimento dei contenitori, 605 euro in contanti, un’agenda con appunti riconducibili all’attività di spaccio e una busta di plastica con tracce di cocaina.

Sequestro di esplosivi artigianali

La perquisizione ha portato anche al rinvenimento di 22 manufatti esplosivi del tipo “bombe carta”, realizzati con materiale esplodente di categoria professionale, non in libera vendita. Questi ordigni, per tipologia, peso e modalità di custodia, sono risultati estremamente pericolosi e potenzialmente letali. I “candelotti” erano conservati in una scatola di cartone all’interno di un mobile, una sistemazione che avrebbe potuto favorire un innesco accidentale a causa dell’elevata sensibilità agli stimoli esterni, come calore o sfregamento. Gli artificieri dell’Arma dei Carabinieri sono intervenuti per mettere in sicurezza il materiale.

Le accuse e la custodia cautelare

Entrambi i soggetti sono stati arrestati: il primo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, il secondo per detenzione di materiale esplodente e indagato anche per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due sono stati associati presso il carcere di Borgo San Nicola.

IPA