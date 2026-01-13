Taxi contro Uber, chi ci "perde" davvero e come funzionano le licenze in Italia e all'estero

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Lo sciopero dei tassisti indetto il 13 gennaio per protestare contro la concorrenza di Uber e altre compagnie di trasporto riporta alla ribalta una polemica di lungo corso. E chiama in causa il cruciale aspetto delle licenze, dei guadagni e dei casi di abusivismo. Con differenze importanti tra Italia e altri Paesi.

Che differenza c’è fra taxi, Ncc e Uber

Partiamo da una distinzione fondamentale. Mentre taxi e Ncc (Noleggio con conducente) sono servizi di trasporto pubblico non di linea, Uber e altre piattaforme simili operano in Italia come trasporto privato.

Nel caso specifico di Uber, il cliente prenota e gestisce una corsa tramite l’apposita app e la piattaforma funge in pratica da intermediario tecnologico con il conducente.

Qui si inserisce la prima grande specificità italiana. Uber è stato infatti dichiarato legale nel nostro Paese, ma a seconda del servizio offerto.

UberPop, che riguarda privati cittadini che fungono da autisti, è vietato. UberBlack, che adopera con autisti Ncc provvisti di regolare licenza, è invece consentito a patto che rispetti le regole del Noleggio con conducente.

In altre parole: un privato cittadino non può legalmente utilizzare la propria autovettura per trasportare altre persone a fronte di un pagamento. Questo tipo di attività è riservata esclusivamente a chi è in possesso di una specifica licenza (Taxi) o autorizzazione (Ncc).

Taxi, Uber e Ncc: come funzionano le licenze in Italia

Le richieste e le ragioni della protesta dei tassisti riguardano appunto una revisione chiara del regolamento per le piattaforme digitali di trasporto. Alla base si inserisce il discorso delle licenze.

Le licenze per taxi

Le licenze per taxi vengono rilasciate dai Comuni, i quali stabiliscono numero massimo di licenze disponibili, turnazioni e tariffe. Ciò significa che ogni città ha o potrebbe avere regole leggermente diverse.

La licenza di un tassista è dunque vincolata al territorio comunale. Non solo: consente anche di caricare clienti direttamente in strada e impone l’uso del tassametro.

Le tariffe sono amministrate dal Comune, ma la questione vera riguarda i costi della licenza.

Nella pratica la licenza viene spesso acquistata da altri tassisti. Il prezzo può variare da 100 mila a oltre 200 mila euro nelle grandi città. Costi così elevati rappresentano uno dei motivi principali delle tensioni nel settore.

Le licenze per Ncc

Anche le licenze per Ncc sono rilasciate dai Comuni, ma con regole diverse.

Per questa categoria vige infatti l’obbligo di prenotazione preventiva, il divieto di prelevare clienti per strada e la conseguente necessità di far partire la corsa dalla rimessa indicata in licenza.

Ogni corsa di Noleggio con conducente deve poi essere registrata in un cosiddetto foglio di servizio, cartaceo o digitale, che indica luogo, orario, partenza e destinazione. Questo strumento in particolare serve a distinguere Ncc e taxi nei controlli.

Le licenze per Uber

Facendo seguito al discorso precedente, attualmente Uber in Italia funziona esclusivamente con autisti regolarmente autorizzati, licenze comunali valide e rispetto delle regole per gli Ncc.

Il che fa di Uber in pratica un canale di prenotazione, non un servizio di trasporto autonomo.

Come funzionano le licenze all’estero

All’estero le regole ovviamente sono differenti. Negli Stati Uniti Uber ad esempio ha cambiato il trasporto non di linea attraverso la gig economy, mentre in Francia e Germania il servizio Uber Pop è vietato o sospeso come in Italia.

Nel Regno Unito, invece, si assiste a un maggiore equilibrio tra mondo dei taxi e compagnie private che utilizzano app. Qui Uber è legale come “Private Hire Vehicle”, con prenotazione obbligatoria e autisti muniti di licenza rilasciata da Transport for London.

Chi ci “perde” davvero tra tassisti e autisti Uber?

Da un punto di vista economico, sia i tassisti tradizionali sia gli autisti Uber affrontano perdite dovute a costi fissi e commissioni.

Inutile precisare che, a livello logistico e sociale, a pagare per le tensioni interne alla categoria e per gli scioperi sono ovviamente i clienti.

Su ogni corsa Uber trattiene una percentuale che può variare dal 25% al 30% o anche più. Mentre i tassisti tradizionali, pur pagando costi fissi elevati (licenza), guadagnerebbero di più per corsa se non ci fosse la concorrenza di Uber.

Da un lato ci sono dunque le “perdite” dei tassisti. Uber, specialmente in città con carenza di taxi, colma sicuramente il vuoto sottraendo corse ai tassisti.

Le licenze dei taxi hanno inoltre costi elevati che incidono pesantemente sui profitti, mentre Uber ha costi di piattaforma e commissioni.

Dall’altro lato, gli autisti Uber devono pagare sempre da sé carburante, manutenzione, assicurazione e altri costi del veicolo.

Inoltre il tempo passato in coda o in attesa di una corsa non viene remunerato, a differenza dei taxi.