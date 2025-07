Taylor Mega indagata per estorsione e diffamazione, gli orecchini da 53 mila euro sono un caso

L’influencer e modella Taylor Mega, all’anagrafe Elisia Todesco, risulta indagata dalla procura di Milano per diffamazione ed estorsione ai danni del suo ex fidanzato Simone Berlini. L’uomo 38enne è residente a Londra. Secondo quanto ricostruito dai pm, la 31enne avrebbe ingaggiato Francesco D’Urzo per convincere l’ex compagno a non chiedere indietro un regalo costoso, vale a dire degli orecchini Bulgari dal valore di 53mila euro.

Estorsione, indagine sulla modella e influencer Taylor Mega

Gli inquirenti sostengono che D’Urzo, indagato come esecutore materiale, sarebbe stato assoldato dalla modella e che poi si sarebbe recato da Berlini, dicendo a quest’ultimo di far parte di una famiglia della ‘ndrangheta calabrese.

I pm affermano che D’Urzo avrebbe agito per evitare che il 38enne chiedesse indietro all’ex fidanzata, con la quale ha chiuso la relazione sentimentale nell’agosto del 2024, gli orecchini Bulgari da 53mila euro.

ANSA Taylor Mega

Elisia Todesco indagata anche per diffamazione

Nello stesso tempo, l’influencer è stata indagata anche per diffamazione dopo aver postato alcune storie sulla sua pagina Instagram da 2,8 milioni di followers. In tali contenuti l’ex fidanzato è stato descritto come un “ladro”, un “pazzo” e uno “stalker” nei confronti della sorella di Todesco.

Indagato per diffamazione anche Alessandro Rosica, attivo su Instagram con una pagina seguita da 2,7 milioni di followers. L’uomo definì l’ex fidanzato della 31enne “un personaggio molto strano, bugiardo e a tratti pauroso”.

Il pm Maurizio Ascione ha iniziato a indagare sulla vicenda lo scorso gennaio, dopo che Berlini ha sporto denuncia. Il 38enne è difeso legalmente dall’avvocato Enrico Di Fiorino.

Taylor Mega è invece seguita dal legale Maurizio Miculan mentre Alessandro Rosica da Marco Emilio Fornara e Daniele Delle Femmine. Gli indagati potranno presentare le loro memorie difensive prima dell’eventuale rinvio a giudizio.

La posizione della difesa dell’influencer friulana

Secondo l’avvocato di Taylor Mega, D’Urzo si è recato da Berlini solamente per ridargli una carta di credito e un paio di occhiali che la modella friulana non voleva più proprio a dimostrazione della sua volontà di tagliare tutti i ponti con l’ex. Inoltre l’influencer sostiene di essersi sentita perseguitata.

Taylor Mega, di recente, è stata molto chiacchierata dal gossip nostrano. Particolarmente rumorosa è stata l’intervista rilasciata a Francesca Fagnani a Belve.