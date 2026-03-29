Taylor Swift ha origini italiane, trovato l’atto di nascita del trisavolo nel Cilento: era Carmine Baldi

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La scoperta di un documento storico riporta sotto i riflettori le origini italiane di Taylor Swift, una fra le popstar più influenti al mondo. L’atto di nascita del suo trisavolo, Carmine Antonio Baldi, è stato ritrovato negli archivi storici, confermando ufficialmente un legame con il Cilento a lungo ipotizzato.

Taylor Swift ha origini italiane

Il documento è stato individuato grazie al lavoro del Museo del Cognome di Padula, diretto da Michele Cartusciello, in collaborazione con gli studi genealogici del professor Giuseppe Galzerano.

L’atto certifica che Carmine Antonio Baldi nacque nel 1862 a Castelnuovo Cilento, figlio di Vito Baldi e Rosa Galzerano.

Questa scoperta rappresenta una prova definitiva delle radici italiane della cantante, andando a consolidare quanto già emerso in precedenti ricerche genealogiche.

Chi era Carmine Antonio Baldi

Ancora adolescente, a soli 14 anni, Carmine Antonio Baldi lasciò il suo paese per trasferirsi a Philadelphia insieme al padre e al fratello.

Dopo aver iniziato con lavori umili, come la vendita di limoni, riuscì a costruire una solida carriera imprenditoriale. Nel 1903 fondò una banca con la famiglia e, nel 1906, diede vita al quotidiano in lingua italiana L’Opinione, diventando un punto di riferimento per la comunità italoamericana.

Da questa storia di emigrazione discende Taylor Swift, nata nel 1989 a West Reading. Oggi è una delle artiste più apprezzate a livello internazionale, con un repertorio capace di mettere d’accordo pubblico e critica.

Il Comune di Castelnuovo Cilento

Negli ultimi mesi, la vicenda ha attirato anche l’attenzione della stampa internazionale, tra cui il quotidiano britannico The Times. Il Comune di Castelnuovo Cilento ha inoltre dedicato una strada a Charles Carmine Antonio Baldi, celebrando il legame con l’artista.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco, una delegazione di circa trenta discendenti della famiglia Baldi arrivati dagli Stati Uniti e lo stesso Giuseppe Galzerano, che per primo ha ricostruito l’albero genealogico.

L’invito a Taylor Swift

Proprio Giuseppe Galzerano (che è autore del libro Carmine Antonio Baldi. Le «radici» cilentane di Taylor Swift), insieme all’amministrazione comunale, ha rivolto un invito alla cantante: visitare il borgo cilentano da cui la sua famiglia partì oltre un secolo fa.

Il libro di Giuseppe Galzerano sulle origini di Taylor Swift

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