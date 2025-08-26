Taylor Swift sposa Travis Kelce dopo il fidanzamento ufficiale: l'annuncio sui social è subito virale

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Taylor Swift sposa Travis Kelce. La notizia non è un’indiscrezione di un tabloid scandalistico né una soffiata passata di bacheca in bacheca tra gli Swifties: ad annunciare le nozze è la stessa popstar sui suoi canali social. In meno di un’ora il post ha raggiunto milioni di visualizzazioni e – per molti opinionisti – è già destinato a diventare la notizia dell’anno. “La vostra insegnante di inglese e il vostro insegnante di ginnastica si sposano”, ha scritto l’artista a corredo di un carosello di foto.

La notizia è esplosa come una bomba: martedì 26 agosto Taylor Swift, una delle popstar più seguite al mondo, ha annunciato le prossime nozze con il fidanzato Travis Kelce.

Lo ha fatto, la voce di Evermore, con un carosello di foto romantiche e una didascalia di poche e semplici parole ma che hanno scatenato un caos positivo tra i fan.

“La vostra insegnante di inglese e il vostro insegnante di ginnastica si sposano“, ha scritto la cantautrice. Ad accompagnare le foto è il suo brano So High School presente nell’album The Tortured Poets Apartment uscito nel 2024.

Nelle immagini postate i due si abbracciano e si sorridono in un giardino scoppiettante di verde e fiori. Alle 20 della serata il post è stato visto da più di 13 milioni di follower.

Chi è Travis Kelce

Travis Kelce è campione di football dei Kansas City Chiefs. 35 anni, nato a Cleveland Heights, ha un altro numero uno in famiglia: suo fratello Jason Kelce ha militato nei Philadelphia Eagles.

Oggi Kelce è uno dei tight end – giocatore d’attacco, nel linguaggio del football – più acclamanti della National Football League (NFL) e del mondo, grazie alla coniugazione tra velocità, forza fisica e agilità nella ricezione.

Oltre al campo, Travis è noto anche per la sua grande unione con il fratello Jason al quale rende omaggio portando il numero 87 sulla sua maglia, che corrisponde all’anno di nascita del congiunto. Dopo il fidanzamento con Taylor Swift la sua popolarità ha trovato una nuova linfa.

La storia d’amore tra la popstar e il campione

La relazione tra Taylor Swift e Travis Kelce è iniziata nel 2023. A fare il primo passo era stato l’atleta, quando aveva tentato di avvicinare la popstar durante un suo concerto dell’Eras Tour. A quel giro la cantautrice lo aveva ignorato per poi presentarsi, a sorpresa, tra il pubblico di una partita dei City Chiefs.

Ad annunciare la loro relazione era stato lo stesso Kelce durante un’intervista rilasciata per il Wall Street Journal. Secondo la sua versione, qualcuno dell’entourage di Taylor Swift avrebbe fatto da intermediario. Oggi, più che mai, le loro prossime nozze – di cui non è ancora dato conoscere data né luogo – rappresentano una delle notizie più attese del prossimo futuro.