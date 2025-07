Tbs Crew di Chiara Ferragni in crisi, il fatturato crolla dopo il pandoro gate

La crisi dell’impero Ferragni assume contorni ancora più disastrosi dopo il bilancio del 2024 depositato da Tbs Crew. L’azienda, a cui fanno capo blog e e-commerce dell’imprenditrice digitale, ha fatto segnare un crollo del 94% del fatturato, dai circa 17,6 milioni di euro ai 1,3 milioni al 31 dicembre dello scorso anno. Uno degli effetti dello scandalo “Pandoro-gate”, in seguito alla sanzione dell’Antitrust a fine 2023 per pratica commerciale scorretta e l’interruzione della collaborazione da parte di molte aziende.

Nel bilancio della società che rappresenta lo storico marchio di Chiara Ferragni “The Blonde Salad”, controllata al 100% dalla holding Sisterhood, si registra un’emorragia dei ricavi provenienti dall’Italia, soltanto 379mila euro, mentre gli introiti registrati nel 2024 sono arrivati principalmente dall’estero (612mila euro).

Colati a picco anche l’utile, da 4,4 milioni nel 2023 a una perdita netta di oltre 2,2 milioni.

Per tentare di fare fronte alle difficoltà dell’azienda, Chiara Ferragni ha approntato misure di ridimensionamento, tagliando i costi operativi, a cominciare dal personale.

Secondo quanto riportato da Open, l’organico di Tbs Crew è stato ridotto da 16 a 14 dipendenti, eliminando un contratto da impiegati e di un contratto di altro tipo.

Chiara Ferragni nell’intervista a Che Tempo Che Fa di marzo 2024

La stessa influencer è intervenuta sul proprio stipendio, abbassando della metà la retribuzione di 320mila euro che riceveva nel 2023 da manager unica della società, arrivando ai 160mila euro percepiti nel 2024.

L’imprenditrice ammette, nella relazione depositata sulla gestione dell’azienda, che la luce in fondo al tunnel della crisi sembra essere lontana, almeno nel 2025, anno in cui le previsioni sul bilancio “restano incerte“, con un volume di ricavi sulla falsa riga dell’esercizio appena chiuso.

“Tuttavia, la ripresa dell’attività commerciale dipenderà anche dall’esito delle vicende giudiziarie – scrive Ferragni, in riferimento all’udienza in programma a settembre, dove dovrà rispondere all’accusa di truffa aggravata – Sarà fondamentale monitorare l’evoluzione delle stesse e valutare l’impatto che avranno sulla redditività aziendale, tenuto presente che le politiche adottate mirano al contenimento della perdita economica per il 2025″.