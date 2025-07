Teaser Stranger Things 5, il video dell'ultima stagione della serie Netflix e il riassunto delle precedenti

Mercoledì 16 luglio Netflix ha infiammato i social lanciando il teaser della nuova stagione di Stranger Things, la numero 5. Sarà quella conclusiva per la serie ideata dai Duffer Brothers, diventata cult e punto di forza della piattaforma, di streaming già dal suo esordio, quando venne lanciata nel 2016. Nel video che segna ufficialmente il conto alla rovescia all’ultimo capitolo della saga si vedono in azione Undici e tutti gli altri protagonisti.

Quando esce Stranger Things 5 su Netflix

La 5^ stagione di Stranger Things, quella conclusiva, uscirà in tre momenti diversi su Netflix:

volume 1 (episodi dall’1 al 4): mercoledì 26 novembre 2025

(episodi dall’1 al 4): mercoledì volume 2 (episodi dal 5 al 7): a Natale, giovedì 25 dicembre 2025

(episodi dal 5 al 7): a Natale, giovedì volume 3 (episodio finale): a Capodanno, mercoledì 31 dicembre 2025

Cosa si vede nel teaser di Netflix

Il teaser parte con Steve che lancia un’operazione in cui tutti gli altri protagonisti, Undici in testa, sembrano essere coinvolti.

Poi si vede Hawkins militarizzata, con soldati ed elicotteri. Stacco, Dustin è davanti alla tomba di Edward Munson, l’eroe della quarta stagione.

Quindi, Max in un letto d’ospedale con Lucas che le tiene la mano, per poi passare in rassegna fiamme e demogorgoni, fino al mostro finale e a una sola parola: “Trovati”.

Il riassunto delle prime 4 stagioni

Ma cosa è successo nelle 4 stagioni uscite sino a qui?

Stagione 1

Nel 1983, nella cittadina di Hawkins, Indiana, il dodicenne Will Byers scompare misteriosamente. I suoi amici iniziano a cercarlo e incontrano una strana ragazza con poteri telecinetici, che si fa chiamare Undici. Lei è fuggita da un laboratorio segreto, l’Hawkins Lab, dove veniva sottoposta a esperimenti. Undici aiuta i ragazzi a scoprire che Will è intrappolato in una dimensione parallela chiamata “Sottosopra”, popolata da creature mostruose. Alla fine, Will viene salvato, ma Undici scompare.

Stagione 2

Will torna a casa, ma è tormentato da visioni e da un legame mentale con una nuova entità oscura, il Mind Flayer. Undici, sopravvissuta, viene nascosta dallo sceriffo Hopper. Intanto, nuovi personaggi come Max e Billy si uniscono al gruppo. Undici scopre di non essere l’unica con poteri e, alla fine, si ricongiunge agli amici per chiudere il portale tra il nostro mondo e il Sottosopra, almeno temporaneamente.

Stagione 3

L’estate del 1985 porta nuovi problemi: un centro commerciale nasconde una base segreta sovietica che tenta di riaprire il portale. Il Mind Flayer ritorna, possedendo Billy e creando un esercito di “ospiti” per attaccare Hawkins. Dopo una battaglia finale al centro commerciale Starcourt, Undici perde temporaneamente i suoi poteri e Hopper sembra morire nell’esplosione che sigilla il portale. Joyce, Undici e i ragazzi lasciano Hawkins.

Stagione 4

La trama si divide: Undici, senza poteri, viene portata in un centro di ricerca per recuperarli. Hopper è vivo, prigioniero in una base sovietica. A Hawkins, una nuova minaccia emerge: Vecna, una creatura del Sottosopra che uccide adolescenti con traumi psicologici. Il gruppo si divide tra varie location, ma collabora per fermarlo. Alla fine, Vecna riesce ad aprire grandi crepe tra i due mondi: Hawkins è devastata e la guerra tra dimensioni sembra ormai inevitabile.