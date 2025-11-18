Tecnico manutentore assolto per la morte di Luana D'Orazio, la rabbia della madre della vittima

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il Tribunale di Prato ha assolto con formula piena Mario Cusimano, il tecnico manutentore che era accusato di omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele anti-infortunistiche nel procedimento sulla morte di Luana D’Orazio, l’operaia 21enne che aveva perso la vita il 3 maggio 2021 mentre lavorava a Montemurlo (Prato). “Me lo aspettavo, non è giusto ed è vergognoso”, ha commentato Emma Marrazzo, la mamma di Luana.

La morte di Luana D’Orazio

Mario Cusimano è stato assolto con formula piena “per non aver commesso il fatto”.

Così ha deciso il Tribunale di Prato in merito al tecnico manutentore imputato per la morte di Luana D’Orazio, la giovane operaia di 22 anni, e madre di un bambino, rimasta uccisa il 3 maggio 2021 dopo essere stata risucchiata da un macchinario, un orditoio, nell’azienda di Montemurlo dove lavorava.

Emma Marrazzo, la madre di Luana D’Orazio

L’assoluzione è stata stabilita dal giudice Jacopo Santinelli al termine del processo di primo grado, con rito ordinario.

Il ruolo di Mario Cusimano

Cusimano, manutentore esterno dell’azienda in cui è morta Luana D’Orazio, era accusato di omicidio colposo e di rimozione dolosa delle cautele antinfortunistiche.

Il pubblico ministero Vincenzo Nitti aveva chiesto per lui una condanna a 2 anni e otto mesi: il giudice invece ha accolto integralmente la linea difensiva di Cusimano.

Secondo la difesa, infatti, il tecnico non ebbe alcun ruolo nella manomissione dei dispositivi di sicurezza, cioè le protezioni che avrebbero dovuto impedire che un addetto fosse agganciato e tirato dentro la macchina tessile.

La reazione della madre di Luana

Per la tragica morte di Luana a suo tempo erano stati indagati per omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele antinfortunistiche i due titolari dell’azienda, Daniele Faggi e Luana Coppini, che avevano poi patteggiato rispettivamente 1 anno 6 mesi, e 2 anni.

Mario Cusimano si è sempre proclamato innocente e anche per questo, a differenza dei titolari di fatto e di diritto, ha scelto di farsi processare col rito ordinario.

Emma Marrazzo, la mamma di Luana, dopo la sentenza ha detto: “Me lo aspettavo, era già stato vergognoso prima. Non è giusto. Avete sentito anche voi come è stato detto: mia figlia è stata giudicata un evento, è successo un evento, io non ho parole, la giustizia italiana non è giustizia”.

“Mia figlia resta un simbolo di ingiustizia”, ha aggiunto. Ora la procura attende di conoscere le motivazioni prima di valutare un eventuale ricorso contro l’assoluzione di Cusimano.