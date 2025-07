La tecnologia che migliora la mobilità delle persone con disabilità visiva: una nuova strada per l'autonomia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

In Italia, secondo le più recenti stime dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e dei principali enti del settore, sono circa 2 milioni le persone che convivono con una disabilità visiva. Di queste, circa 300.000 sono cieche totali, mentre il restante 85% presenta una forma di ipovisione, più o meno grave, che incide significativamente sulla qualità della vita quotidiana.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la disabilità visiva viene definita come una condizione che limita in modo importante la capacità di vedere, anche con l’uso di occhiali o lenti correttive: una definizione ampia che comprende un vasto spettro di situazioni, spesso sottovalutate.

Nel nostro Paese, l’impatto di questa condizione cresce con l’età: oltre il 18% della popolazione sopra i 15 anni dichiara di avere difficoltà visive, una percentuale che aumenta considerevolmente tra gli anziani, soprattutto oltre i 65 anni, come affermato in un report del Ministero della Salute nel 2023.

Il progressivo invecchiamento demografico e la diffusione di patologie croniche come diabete e glaucoma contribuiscono a rendere la disabilità visiva una delle forme di disabilità più comuni.

A questa diffusione non corrisponde però un livello adeguato di inclusione sociale: le barriere architettoniche, l’insufficienza di ausili tecnologici realmente accessibili e personalizzabili, e la scarsa formazione degli operatori pubblici sono solo alcune delle difficoltà quotidiane che le persone cieche o ipovedenti si trovano ad affrontare.

Anche sul fronte lavorativo i numeri sono scoraggianti: come riportato da Avvenire, solo il 32,5% delle persone con disabilità risulta occupato, e tra queste il tasso è ancora più basso per chi presenta disabilità sensoriali come la cecità.

Purtroppo l’autonomia personale, elemento centrale per la qualità della vita, è spesso compromessa. Atti quotidiani come attraversare una strada, prendere un mezzo pubblico o semplicemente muoversi in autonomia in un contesto urbano possono diventare fonti di stress e insicurezza.

Classificazione delle disabilità visive in Italia

Per comprendere meglio la varietà e la complessità delle condizioni legate alla disabilità visiva, è utile fare riferimento alla Legge n. 138 del 3 aprile 2001, che stabilisce la classificazione ufficiale delle minorazioni visive ai fini del riconoscimento giuridico e dell’accesso a prestazioni sociali e sanitarie.

La legge distingue principalmente tra ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti, questi ultimi suddivisi a loro volta in gravi, medio-gravi e lievi. La distinzione si basa su due parametri fondamentali: l’acuità visiva (ossia la capacità di distinguere dettagli) e l’ampiezza del campo visivo (la porzione di spazio percepita senza muovere gli occhi).

Ciechi totali : soggetti privi della percezione luminosa in entrambi gli occhi oppure con una mera percezione della luce ma senza capacità di orientamento nello spazio;

: soggetti privi della percezione luminosa in entrambi gli occhi oppure con una mera percezione della luce ma senza capacità di orientamento nello spazio; Ciechi parziali : persone con acuità visiva non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, anche con correzione, o con un campo visivo binoculare inferiore al 10%;

: persone con acuità visiva non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, anche con correzione, o con un campo visivo binoculare inferiore al 10%; Ipovedenti gravi : acuità visiva non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi, anche con correzione, o campo visivo binoculare inferiore al 30%;

: acuità visiva non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi, anche con correzione, o campo visivo binoculare inferiore al 30%; Ipovedenti medio-gravi : acuità visiva non superiore a 2/10 o campo visivo binoculare inferiore al 50%;

: acuità visiva non superiore a 2/10 o campo visivo binoculare inferiore al 50%; Ipovedenti lievi: acuità visiva non superiore a 3/10 o campo visivo binoculare inferiore al 60%.

Questa classificazione non ha solo valore clinico, ma è determinante per accedere a diritti e servizi, dalle agevolazioni fiscali alla fornitura di ausili tecnologici, dai percorsi di riabilitazione personalizzati fino al riconoscimento dell’invalidità civile.

Tuttavia, nonostante il quadro normativo relativamente chiaro, nella pratica quotidiana molti cittadini riferiscono difficoltà nel percorso di diagnosi e certificazione, legate alla variabilità dei criteri adottati dalle commissioni mediche e alla carenza di centri specializzati.

A livello sociale è importante sottolineare come questa classificazione evidenzi una realtà troppo spesso sottovalutata: la disabilità visiva non è una condizione binaria, non si riduce al “vedere o non vedere”, ma include una vasta gamma di situazioni che incidono in maniera diversa sull’autonomia e sulle capacità di interazione dell’individuo.

Una persona ipovedente può, ad esempio, avere difficoltà solo in condizioni di scarsa illuminazione o nel percepire oggetti in movimento; altre, invece, pur conservando una vista centrale, non sono in grado di cogliere ciò che accade ai margini del campo visivo, con conseguenti difficoltà nella mobilità.

Per questi motivi appare sempre più urgente adottare un approccio più orientato alle esigenze delle persone cieche o ipovedenti, che vada oltre la semplice classificazione medica per includere il vissuto quotidiano, le strategie di compensazione e. soprattutto. gli strumenti tecnologici capaci di migliorare realmente la qualità della vita.

Riabilitazione visiva: un percorso multidisciplinare

La riabilitazione visiva è un processo terapeutico che mira a migliorare l’autonomia e la qualità della vita delle persone con disabilità visiva.

In Italia, il Polo Nazionale Ipovisione e Riabilitazione Visiva del Policlinico Gemelli di Roma rappresenta un’eccellenza in questo campo, che offre un approccio multidisciplinare che include supporto psicologico, addestramento all’uso di ausili ottici ed elettronici, e valorizzazione della vista residua.

Il percorso riabilitativo prevede:

Valutazione funzionale : analisi dell’acuità visiva e del campo visivo residuo;

: analisi dell’acuità visiva e del campo visivo residuo; Addestramento all’uso di ausili : inclusi dispositivi ottici, elettronici e informatici;

: inclusi dispositivi ottici, elettronici e informatici; Supporto psicologico : per affrontare l’impatto emotivo della disabilità visiva;

: per affrontare l’impatto emotivo della disabilità visiva; Educazione all’autonomia: tecniche per migliorare l’indipendenza nelle attività quotidiane.

La riabilitazione visiva è essenziale per consentire alle persone con disabilità visiva di reintegrarsi nella società, migliorando la loro capacità di interazione e partecipazione attiva.

È proprio in questo contesto che si inseriscono le tecnologie assistive, strumenti pensati per restituire indipendenza e ridurre il divario tra abilità e ambiente.

Tra queste, alcuni sistemi come UltraCane possono diventare un efficace strumento complementare ai percorsi riabilitativi, grazie a un dispositivo innovativo che può migliorare ulteriormente l’autonomia e la sicurezza delle persone non vedenti o ipovedenti.

UltraCane: innovazione al servizio della mobilità

In un mondo progettato ancora prevalentemente per persone normovedenti, la mobilità autonoma rappresenta una delle sfide principali per chi vive una condizione di disabilità visiva, e il semplice spostamento quotidiano può trasformarsi in un percorso a ostacoli: marciapiedi irregolari, segnaletica carente, auto in sosta selvaggia, spazi pubblici non accessibili.

Anche in presenza del tradizionale bastone bianco, molti utenti segnalano una persistente sensazione di vulnerabilità, soprattutto in ambienti sconosciuti o in caso di ostacoli sopraelevati.

È qui che entra in gioco UltraCane, un dispositivo tecnologico nato con l’obiettivo di superare i limiti strutturali dei bastoni tradizionali, offrendo un’estensione sensoriale più ampia alle persone con disabilità visive.

Sviluppato nel Regno Unito dopo anni di ricerca ingegneristica e test su campo condotti con associazioni di ciechi e centri di riabilitazione visiva, UltraCane è pensato come uno strumento di libertà personale, capace di accompagnare l’utente in ogni tipo di contesto urbano o extraurbano.

Non si tratta di un prodotto generico, ma di un ausilio specificamente progettato per chi desidera potenziare le proprie capacità percettive, migliorare la propria sicurezza e ridurre il carico cognitivo legato all’orientamento.

La sua tecnologia è stata premiata in più occasioni proprio per la capacità di coniugare innovazione, usabilità e impatto concreto sulla qualità della vita.

Nel nostro Paese, dove si stima che ogni anno oltre 10.000 persone perdano in parte o del tutto la vista (secondo i dati di CBM Italia), il potenziale di uno strumento come UltraCane è particolarmente rilevante, soprattutto in un sistema di welfare che ancora fatica a garantire assistenza e autonomia a tutti i cittadini con disabilità visiva.

Come funziona UltraCane: sensori, vibrazioni e “mappa mentale”

UltraCane si presenta esternamente come un classico bastone bianco per non vedenti, ma il cuore del suo funzionamento è un sofisticato sistema elettronico basato su due sensori a ultrasuoni montati in posizione strategica: uno orientato verso il suolo, l’altro leggermente inclinato verso l’alto.

Questa configurazione consente al dispositivo di rilevare ostacoli sia al livello del terreno – come dislivelli, scalini o oggetti sul percorso – sia all’altezza del busto e del volto, come sporgenze, cartelli o rami.

Il raggio di rilevamento può arrivare fino a quattro metri, regolabile a due metri per un utilizzo in ambienti interni o affollati, e il sistema rileva gli ostacoli fino a 1,5 metri di altezza.

La risposta sensoriale di Ultracane è affidata a due pulsanti vibranti collocati nell’impugnatura ergonomica, in corrispondenza dei punti dove l’utente naturalmente poggia il palmo della mano. Quando viene rilevato un ostacolo, il lato corrispondente vibra, segnalando la direzione dell’impedimento.

Anche l’intensità della vibrazione varia in base alla distanza dall’ostacolo: più il feedback è rapido e pulsante, più l’oggetto è vicino. Questo tipo di comunicazione tattile consente non solo una reazione immediata, ma stimola un meccanismo di apprendimento e adattamento.

L’utente, infatti, attraverso l’esperienza, sviluppa una vera e propria “mappa mentale” tridimensionale dello spazio circostante, migliorando la capacità di interpretare il contesto in tempo reale e di anticipare gli ostacoli.

Questa modalità di percezione attiva, che sostituisce o integra la visione tradizionale con una lettura sensoriale dello spazio, rappresenta un cambiamento di paradigma nell’ambito della mobilità assistita.

Rispetto ad altri dispositivi elettronici, UltraCane ha il vantaggio di essere completamente silenzioso e privo di componenti visive luminose, quindi discreto e non invasivo.

È alimentato da una batteria ricaricabile tramite USB, che garantisce fino a sei ore di autonomia continua, e non richiede collegamenti Bluetooth o accesso a reti wireless, risultando immediatamente operativo anche in ambienti senza connessione.

In quello che è l’attuale, difficile contesto sociale per le persone con disabilità visive, UltraCane si propone come un’estensione del corpo e dei sensi dell’utente, offrendo un nuovo modo di interagire con l’ambiente, più consapevole, sicuro e dignitoso.