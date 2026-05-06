Ted Turner morto a 87 anni, addio al magnate che ha trasformato le news in un flusso: dai tg al "CNN effect"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È morto a 87 anni Ted Turner, imprenditore, magnate dei media e fondatore della CNN, il primo canale all news della storia. A darne notizia è stata la stessa emittente. Imprenditore visionario, ha trasformato profondamente il modo di fare informazione, aprendo la strada al flusso continuo di notizie che oggi conosciamo bene. Ex marito dell’attrice Jane Fonda, negli ultimi anni si era dedicato a diversi progetti filantropici e ambientalisti.

Morto il fondatore della CNN Ted Turner

Addio a Ted Turner: il fondatore della CNN è morto oggi, mercoledì 6 maggio, all’età di 87 anni in Florida. Lo ha annunciato la stessa emittente statunitense, citando un comunicato di Turner Enterprises.

Imprenditore nel settore dei media, Turner sarà ricordato per aver lanciato l’idea di trasmettere notizie in tempo reale a tutte le ore.

ANSA

Turner aveva fondato nel 1980, insieme a Reese Schonfeld, la CNN, la prima emittente negli Stati Uniti dedicata solo alle notizie, con una copertura 24 ore su 24.

Un modello di successo, poi ripreso negli anni successivi dalle tv di tutto il mondo.

Chi era Ted Turner

Nato nel 1938 in Ohio, Ted Turner si stabilisce da giovane ad Atlanta, in Georgia, dove alla morte del padre eredita la sua impresa di insegne pubblicitarie.

Negli anni ’70 entra nel settore radiotelevisivo con una piccola emittente locale, per poi imporsi negli anni successivi come uno dei maggiori imprenditori dei media.

Con la CNN, che fonda nel 1980, diventa protagonista della rivoluzione della televisione via cavo. La rete si impone nel 1991 grazie alla sua copertura della guerra del Golfo e ai tanti soldi usati per mantenere le comunicazioni con i corrispondenti in Iraq. Nello stesso anno la rivista Time lo nomina “Uomo dell’anno”.

Nel 1996 Turner vende l’emittente alla Time Warner, per poi lasciare l’azienda.

Fondatore del Turner Broadcasting System, lanciò anche altri canali come Tbs e Tnt. Fu anche proprietario della squadra di baseball degli Atlanta Braves e vincitore nel 1977 dell’America’s Cup.

Turbolenta la vita privata: tre matrimoni, l’ultimo con l’attrice premio Oscar Jane Fonda, da cui divorziò nel 2001.

Turner si impegnò anche in cause umanitarie e ambientaliste: creò la Fondazione delle Nazioni Unite, che sostiene le attività dell’ONU, a cui donò un miliardo di dollari.

Comprò milioni di ettari nelle zone più selvagge degli Stati Uniti allo scopo di salvaguardare la natura e collaborò a diversi progetti, come quello per favorire la reintroduzione dei bisonti.

Cos’è il CNN effect

Con la sua CNN Ted Turner ha avuto un profondo impatto nel modo di fare informazione a livello globale.

Negli studi sui media e sulla scienza politica si parla infatti di un “effetto CNN” per indicare il ruolo significativo che le tv di oggi, con la loro copertura giornalistica in diretta 24 ore su 24, hanno nel determinare eventi ed azioni dei decisori politici.

Il ricordo di Donald Trump

“È stato un amico e uno dei più grandi di tutti i tempi”, lo ha ricordato su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

“Ogni volta che avevo bisogno di lui, era lì, sempre pronto a lottare per una buona causa”.

Nel ricordare Turner Trump non ha perso l’occasione di attaccare ancora una volta la CNN e la sua presunta svolta “woke”: “È rimasto profondamente deluso dall’accordo, perché la nuova proprietà ha preso la CNN, la sua creatura, e l’ha distrutta”.