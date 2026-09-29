Tedros Adhanom Ghebreyesus dell'Oms prevede un'altra pandemia, "è una questione di quando, non di se arriverà”

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Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus, in un discorso all’Onu, ha chiarito che la prossima pandemia globale “è soltanto una questione di quando, non di se“, sottolineando che, nonostante i progressi fatti dopo il Covid-19, il mondo non è ancora sufficientemente preparato ad affrontare emergenze sanitarie globali.

L’avvertimento di Ghebreyesus

L’avvertimento di Ghebreyesus è arrivato durante l’assemblea generale dell’Onu, con un invito del direttore dell’Oms a completare il prima possibile le riforme per mitigare gli effetti della prossima pandemia.

Ghebreyesus ha però anche chiarito che un’altra pandemia non è del tutto evitabile. “È questione di quando“, ha sottolineato il direttore generale dell’Oms.

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Questa è da decenni la posizione dell’Oms. A preoccupare sono soprattutto i contatti molto frequenti tra animali e umani negli allevamenti intensivi, che fanno aumentare le possibilità di un salto di specie da parte di un virus, come sarebbe avvenuto per il Covid-19.

La situazione dell’Ebola

Ghebreyesus ha parlato anche della grave epidemia di Ebola che sta colpendo la parte orientale della Repubblica Democratica del Congo e ha già causato migliaia di morti.

Il direttore dell’Oms non ritiene però che questa epidemia possa diventare globale, per la natura dell’Ebola, che si trasmette con il contatto di fluidi corporei e non attraverso l’aria, come invece fanno i virus più contagiosi.

Il caso congolese è stato utilizzato anche per ribadire la politica dell’Oms sulle pandemie: “Nessuno è al sicuro finché tutti non sono al sicuro“, che sottolinea l’importanza di aiutare anche i Paesi in maggiore difficoltà a combattere i contagi.

I progressi fatti dopo il Covid-19

Ghebreyesus ha però anche elencato una serie di risultato che sono stati raggiunti dopo lo scoppio della pandemia da Covid-19 e tutte le contromisure prese per prepararsi a un’eventuale epidemia mondiale in futuro.

Il Fondo pandemico, istituito con la Banca mondiale, la Revisione universale della salute e della preparazione, il WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence di Berlino, tra cui ACT-Accelerator e COVAX.

Iniziative che si sono sviluppate in tre diversi ambiti della lotta alle pandemie: la prevenzione, l’individuazione precoce e le misure di contenimento e reazione.