Telecamere del Le Constellation a Crans-Montana spente, disattivate tre minuti prima dell'inizio dell'incendio

Sulla tragedia di Crans-Montana continuano a emergere dettagli, come le telecamere spente appena tre minuti prima dell’incendio. Sarebbero 11 le videocamere all’interno del bar Le Constellation attive prima del rogo, ma spente quando le scintille dei bengala hanno dato origine alle fiamme sui pannelli fonoassorbenti. Secondo le indagini l’incendio è scoppiato all’1:26 del mattino del 1° gennaio, ma le ultime immagini registrate sono quelle dell’1:23 del mattino, poi più nulla.

Telecamere spente nel locale

Lo ha confermato lo stesso Jacques Moretti durante il primissimo interrogatorio, quello avvenuto prima dell’iscrizione nel registro degli indagati. Il gestore del bar aveva mostrato alla polizia le ultime immagini registrate dalle videocamere all’interno del locale della tragedia.

In alto l’immagine riportava l’ora e il giorno. Le ultime immagini delle 11 videocamere facevano riferimento all’1:23 del 1° gennaio. Poi più nulla. Moretti ha dichiarato agli agenti di non avere immagini dei momenti successivi.

Si tratta di tre minuti fondamentali, considerando che sono quelli immediatamente precedenti all’incendio. Infatti, secondo le indagini, mettendo insieme i video e le foto dei giovani presenti nel locale, il momento in cui le scintille hanno dato alle fiamme i pannelli fonoassorbenti e poi l’intero locale sarebbe l’1:26.

Cosa è cambiato in tre minuti?

Si tratta di tre minuti utili alle indagini perché tutto potrebbe essere “cambiato” e potrebbero essere i momenti decisivi per capire le responsabilità della morte di 40 persone, oltre al ferimento di più di 100, di cui moltissimi in gravi condizioni e alcuni che si stanno risvegliando dal coma solo ora, a distanza di 20 giorni.

Tre minuti fondamentali perché, nelle ultime immagini all’1:23, si scorge la porta di emergenza aperta, non chiusa come dichiarato in seguito dai testimoni. C’è però un problema: è sbarrata da un oggetto, sembrerebbe un mobile. Cos’è accaduto in quei tre minuti?

Altro dettaglio proveniente dalle immagini delle videocamere di sicurezza è la presenza di un estintore ulteriore, rispetto a quello presente sotto al bancone e quindi non visibile a chi non conosceva il locale, come camerieri e proprietaria.

Interrogatorio di Jacques Moretti

Lungo l’interrogatorio di Jacques Moretti, sentito per quasi 10 ore. Per ora rimane in carcere e la libertà su cauzione, i 200.000 franchi, potrebbe essere appesa a un filo.

Uno dei legali ha dichiarato che ha risposto a tutte le domande, ma in molti casi non è apparso convincente. La differenza sta anche nelle domande fatte. Se nel primo interrogatorio, quello relativo al 9 gennaio, l’argomento principale era la situazione economica familiare.

In questo lungo interrogatorio al centro c’è stata la dinamica del rogo, i comportamenti scorretti tenuti all’interno del locale e le ispezioni, tra procedure di evacuazione e idoneità delle uscite di sicurezza.