Telefonata dell'ex inguaia Marco Accetti per il caso Orlandi, "parliamo di quello che vuoi fare con Emanuela"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un altro dettaglio accosta Marco Fassoni Accetti alla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta dell’intercettazione telefonica di una conversazione avvenuta nel 1997 tra il fotografo romano, entrato a gamba tesa nella vicenda nel 2013 dopo essersi presentato come sequestratore della 15enne, e la sua convivente di allora Ornella Carnazza. Tra i due si avvertirebbe un pungente dissapore dovuto all’affidamento della loro figlia di cinque anni. I toni del dialogo raggiungono il culmine quando la donna esclama: “Adesso io comincerò a raccontare per telefono tutte le cose di una certa ragazza“, poi precisa: “Parliamo di Emanuela Orlandi e di quello che vuoi fare con lei?“.

L’intercettazione

La notizia è riportata dal giornalista Fabrizio Peronaci, da anni impegnato nel caso Orlandi, sul Corriere della Sera. Nell’articolo si legge che il 4 aprile 1997 da una telefonata intercorsa tra Marco Fassoni Accetti e la convivente Ornella Carnazza emergono dettagli inquietanti sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.

In quel tempo Accetti era intercettato per un’altra indagine su un altro caso di scomparsa, quella del piccolo rom Bruno Romano.

ANSA

Peronaci scrive che Carnazza e Accetti stavano litigando per l’affidamento della loro figlia di cinque anni, e gli animi erano sempre più accesi. Ad un certo punto la donna, forse nel tentativo di avere la meglio nella conversazione, ha detto: “Adesso io comincerò a raccontare per telefono tutte le cose di una certa ragazza”.

Poi è andata avanti, dritta al punto: “Parliamo di Emanuela Orlandi e di quello che vuoi fare con lei?”. Abbiamo usato il grassetto su “vuoi fare” per far notare che in quel 4 aprile 1997 Ornella Carnazza parlava al presente. Come sottolinea il Corriere, ciò suggerisce due ipotesi: nel 1997 Emanuela Orlandi era viva oppure Accetti aveva intenzione di fare dichiarazioni pubbliche sul caso?

Ornella Carnazza convocata per Emanuela Orlandi

Va precisato che Ornella Carnazza è stata già chiamata in passato a fare chiarezza sul significato di quella conversazione. Nel 2013, infatti, fu interrogata dal procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo che le chiese conto di quelle parole. “Non ricordo e non so dire a che cosa mi riferissi con quelle espressioni”, aveva risposto.

Sul Corriere della Sera leggiamo che la donna è stata convocata a Palazzo San Macuto per giovedì 22 gennaio alle 13:30 dalla Commissione bicamerale d’inchiesta Orlandi-Gregori.

La convocazione di Marco Fassoni Accetti

Dopo Carnazza, i commissari coordinati da Andrea De Priamo ascolteranno anche Marco Accetti. L’uomo, sedicente rapitore di Emanuela Orlandi, si presenterà il 29 gennaio.

Il fotografo romano nel 2013 riferì di essere stato parte attiva nel presunto rapimento di Emanuela Orlandi, arrivando a consegnare un flauto che diceva essere proprio della 15enne scomparsa. La famiglia confermò che si trattava dello strumento di Emanuela, anche se gli accertamenti scientifici non confermarono l’ipotesi. Una recente perizia, inoltre, ha associato la voce del cosiddetto Amerikano a quella di Marco Accetti. L’uomo, tuttavia, non ha mai portato un dato oggettivo che provasse il suo coinvolgimento nel caso.