Telefonata Xi - Trump con accordo su TikTok, cosa hanno deciso i leader di Usa e Cina sulla guerra in Ucraina

La Cina ha definito “positiva e costruttiva” la telefonata tra Xi Jinping e Donald Trump del 19 settembre. Secondo l’agenzia Xinhua, il presidente cinese ha ribadito che gli Stati Uniti dovrebbero evitare misure commerciali restrittive unilaterali, aprendo invece la strada a una “prosperità condivisa” per entrambi i Paesi. Sul caso TikTok, Xi ha insistito: “Rispettiamo la volontà delle aziende, ma ci aspettiamo che gli Usa garantiscano un ambiente imprenditoriale aperto, equo e non discriminatorio”.

Telefonata Xi – Trump: incontro fissato in Corea

Dal canto suo, Trump ha scritto su Truth Social di aver avuto una “telefonata molto produttiva” con Xi, sottolineando progressi su più fronti: commercio, lotta al traffico di fentanyl, guerra in Ucraina e questione TikTok.

Il presidente Usa ha inoltre annunciato un incontro con Xi Jinping al vertice Apec in Corea del Sud e una successiva visita ufficiale in Cina all’inizio del 2026.

Continua il dialogo tra Usa e Cina su TikTok

Un’agenda fitta che indica una fase di rinnovato dialogo dopo mesi di tensioni legate ai dazi e alla tecnologia.

I rapporti tra Usa e Cina

La conversazione ha toccato anche aspetti simbolici e storici.

Xi ha ricordato che il popolo cinese “non dimenticherà mai il sostegno Usa durante la Seconda guerra mondiale”, facendo riferimento al ruolo di Washington nella vittoria contro l’aggressione giapponese.

Un passaggio che arriva dopo le lamentele di Trump, assente durante le celebrazioni di Pechino per gli 80 anni della fine della guerra, evento al quale Xi aveva partecipato insieme a Putin e Kim Jong-un.

Verso un compromesso su TikTok

Secondo osservatori, il nodo principale resta TikTok, app considerata cruciale sia sul piano politico sia su quello commerciale.

Trump, che in passato ha attribuito al social parte del merito della sua vittoria elettorale, ha più volte rinviato l’ultimatum per la vendita della quota di ByteDance a investitori americani.

L’ultima telefonata con Xi sembra aver aperto una finestra verso un compromesso, ma restano in vigore i dazi reciproci che pesano sui rapporti bilaterali.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, sarebbe allo studio la creazione di un consorzio per rilevare il controllo di TikTok, formato dal colosso tecnologico Oracle insieme a due fondi di investimento californiani, Silver Lake e Andreessen Horowitz.

Larry Ellison, fondatore di Oracle e tra gli uomini più ricchi del pianeta, è noto per il suo sostegno a Donald Trump.

Questo scenario aprirebbe dunque alla possibilità che TikTok diventi l’ennesima piattaforma digitale o social network a gravitare nell’orbita dell’attuale presidente.