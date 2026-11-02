Telelettura, il contabilizzatore sul termosifone va cambiato entro il 2027: multe per quelli non a norma

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Entro il 1° gennaio 2027, ogni contabilizzatore dei consumi energetici installato su ogni termosifone nei condomìni dovrà consentire la telettura. Chi non è in regola rischia multe salate. I dispositivi installati dopo il 25 ottobre 2020 devono già essere leggibili da remoto. Per quelli precedenti, entro il 2027 occorrerà verificare se sia possibile un adeguamento tecnico oppure se sia necessaria la sostituzione.

Telelettura del contabilizzatore sul termosifone, chi rischia multe

La disposizione fa riferimento all’articolo 9, comma 5-bis, del Decreto Legislativo numero 102/2014, introdotto dal Decreto Legislativo numero 73/2020 in recepimento delle direttive europee sull’efficienza energetica. L’obbligo interessa i sistemi utilizzati nei condomìni e negli edifici polifunzionali per misurare e contabilizzare i consumi di riscaldamento, raffrescamento e acqua calda.

Questi servizi devono essere forniti da impianti centralizzati o da reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Rientrano dunque nel quadro normativo i contatori di fornitura, i sotto-contatori e i ripartitori di calore installati sui singoli radiatori. Restano esclusi da ogni obbligo altri contatori, come quelli di luce e gas.

Come anticipato, lo spartiacque è l’ottobre del 2020: i contatori e i sistemi di contabilizzazione installati dopo il 25 ottobre 2020 dovevano già essere nativamente predisposti per la lettura da remoto, mentre per i dispositivi più datati il legislatore ha concesso un periodo transitorio che scadrà proprio il 1° gennaio 2027. Entro quella data, anche questi apparecchi dovranno essere resi idonei alla telelettura. Per fare una sintesi:

contatori già compatibili > non serve intervenire;

contatori vecchi non compatibili > vanno adeguati o sostituiti se tecnicamente ed economicamente fattibile;

riscaldamento autonomo > generalmente escluso dall’obbligo salvo eventuali servizi centralizzati come l’acqua calda sanitaria;

luce e gas > non rientrano nella scadenza.

Cosa devono fare i condomìni

Gli amministratori condominiali dovranno verificare le caratteristiche degli impianti, confrontarsi con tecnici e manutentori e valutare eventuali interventi e costi.

Nello specifico, spetterà a un tecnico abilitato verificare se l’apparecchio esistente possa essere semplicemente aggiornato o reso compatibile, ad esempio tramite l’installazione di moduli di comunicazione dedicati, oppure se le condizioni dell’impianto impongano una sostituzione integrale.

La normativa prevede inoltre che vengano fatte salve le condizioni di fattibilità tecnica e di efficienza in termini di costi. Tuttavia, si ricorda che non si tratta di un’esenzione automatica: l’eventuale impossibilità tecnica o la sproporzione economica dell’intervento devono essere valutate e documentate rigorosamente alla luce dei criteri di legge.

Dal canto loro, i singoli condòmini possono iniziare a muoversi chiedendo direttamente all’amministratore lo stato dell’arte del proprio condominio, al fine di sapere in anticipo se l’edificio è già in regola o se richiederà interventi straordinari.

Le multe

L’art. 16 del D.Lgs. n. 102/2014 prevede sanzioni amministrative da 500 a 2.500 euro nei seguenti casi:

se il proprietario non installa il sotto-contatore (previsto dall’art. 9, comma 5, lettera b) per ciascuna unità immobiliare;

se il proprietario non installa su ogni corpo scaldante valvole termostatiche e ripartitori per ciascuna unità immobiliare;

se il condominio non ripartisce le spese secondo indicazioni di legge.

Prima della sanzione, è prevista una diffida ad adempiere entro 45 giorni dalla contestazione.