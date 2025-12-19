Telemarketing selvaggio, cos'è e come funziona il numero breve dell'Agcom che riconosce i call center illegali

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Per aiutare le persone a riconoscere i numeri di telefono dei call center illegali, Agcom vuole assegnare a tutte le aziende che lo richiedono un numero a tre cifre che apparirà sul dispositivo di chi riceve la chiamata. In questo caso dovrebbe essere possibile, per i consumatori, riconoscere immediatamente i call center illegali.

La proposta di Agcom per i numeri a tre cifre

Agcom ha presentato il Parlamento una proposta di riforma che punta ad aiutare i consumatori con le chiamate di telemarketing aggressivo.

Il piano è quello di assegnare alle aziende un numero di telefono a tre cifre, in modo che possano essere tutte facilmente riconoscibili dai consumatori. In questo modo, chi riceve questa chiamate può distinguerle facilmente da quelle di telemarketing.

Non si tratta di una tecnica mai vista prima. Alcune compagnie, come ad esempio quelle telefoniche, utilizzano questo tipo di numeri da moltissimi anni per farsi riconoscere immediatamente dai propri clienti quando comunicano con loro per telefono.

Cosa cambia per i consumatori

Una delle parti più convenienti di questa novità è che riguarda soltanto le aziende e i consumatori ne vedono solamente i risultati.

Per chi riceve le telefonate sarà semplicemente più facile distinguere quelle che provengono da un call center e quelle che invece sono effettivamente importanti, e possono provenire dalla propria banca, dal fornitore delle utenze di energia elettrica e gas o dalla propria compagnia telefonica.

Le aziende che già usano numeri a tre cifre potranno continuare a utilizzare quelli che hanno scelto. Quelle che invece non li hanno potranno richiederli all’Agcom.

Le chiamate bloccate

Questo non è il primo tentativo dell’Agcom per risolvere il problema delle chiamate di telemarketing aggressivo o almeno di mitigarlo.

Nel 2022 era stata introdotta la possibilità di iscriversi anche attraverso numero di cellulare al registro delle opposizioni, che però si è rivelata del tutto inefficace allo scopo.

Quest’anno Agcom ha introdotto un filtro per determinate chiamate dall’estero che, da quando è attivo, ha bloccato 21 milioni di telefonate di telemarketing.