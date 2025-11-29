Telemarketing selvaggio e pioggia di chiamate da numeri esteri, perché è "colpa" del filtro anti-spoofing
Pioggia di chiamate da numeri esteri agli utenti italiani: il telemarketing selvaggio non si arresta nonostante il filtro anti-spoofing Agcom. Ecco perché
Dopo l’attivazione del filtro anti-spoofing di Agcom, molte chiamate di telemarketing appaiono ora con i loro veri numeri esteri: non sono aumentate, semplicemente prima erano mascherate da numeri italiani. Il sistema blocca solo i numeri falsificati, ma non risulta efficace se la chiamata avviene da numero estero “non mascherato”.
Telemarketing, pioggia di chiamate da numeri esteri
Dopo il 19 novembre, giorno in cui l’Agcom ha iniziato la seconda fase dell’operazione di contrasto alle truffe telefoniche, gli utenti italiani hanno cominciato a ricevere moltissime chiamate da numeri stranieri.
Sebbene l’Agcom abbia comunicato che, tra il 19 e il 21 novembre, sono state bloccate più di 7 milioni di chiamate al giorno, numerosi utenti hanno segnalato un aumento delle telefonate.
Negli ultimi giorni moltissimi italiani hanno segnalato un aumento delle chiamate provenienti da call center esteri
È vero che, negli ultimi giorni, il numero delle chiamate di telemarketing selvaggio provenienti dall’Italia sembra essere diminuito. È altrettanto vero, però, che le chiamate da numeri esteri sembrano addirittura aumentate.
Perché è “colpa” del filtro anti-spoofing
In realtà, gli operatori di telemarketing dall’estero si servivano di falsi numeri italiani per effettuare telefonate. Dal 19 novembre, tuttavia, è stato attivato lo scudo telemarketing, con il relativo filtro anti-spoofing per le chiamate provenienti da numeri esteri di telefonia mobile.
Lo scorso 19 agosto, lo ricordiamo, il filtro era stato attivato per le chiamate da numero fisso.
Adesso le telefonate provenienti dall’estero appaiono col numero reale, che è un numero estero. Dunque, non sono aumentate le chiamate provenienti da call center esteri, prima queste chiamate venivano mascherate con numeri italiani.
Il filtro anti-spoofing, poi, non è esente da limitazioni. Infatti, serve esclusivamente a bloccare i numeri mascherati: quelli, cioè, che sembrano provenire dall’Italia ma vengono in realtà dall’estero.
Tuttavia, il filtro non ha azione sulle telefonate che arrivano da numeri esteri che non vengono mascherati.
I consigli per gli utenti
Purtroppo, non esiste un modo efficace per bloccare queste forme di telemarketing selvaggio.
Tra i consigli per gli utenti c’è dunque quello di evitare di rispondere a chiamate da numeri esteri, se non si attendono telefonate dall’estero.
Inoltre, come suggerito da Mauro Vergari di Adiconsum, associazione a favore dei diritti telefonici dei consumatori, è possibile bloccare i numeri stranieri. Dato che spesso sono univoci, basterà bloccarli una sola volta per non ricevere più telefonate.