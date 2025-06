Telmo Pievani tra le tracce della Maturità 2025, "tra i banchi c'è mio figlio e spero non mi scelga"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

La traccia B3 sottoposta ai maturandi per la prima prova dell’esame di Maturità 2025 è un testo di Telmo Pievani. Il filosofo, professore presso l’Università degli Studi di Padova, è considerato uno dei massimi esperti di teoria dell’evoluzione. La tecnosfera citata nel brano si riferisce a strutture e infrastrutture create dall’uomo, che interagiscono con l’ambiente e lo trasformano.

Maturità 2025: la traccia B3 per la comprensione e l’analisi del testo

Tra le 7 tracce dell’esame di Maturità 2025, oltre ai testi di Borsellino, Pasolini e Giuseppe Tomasi di Lampedusa, c’è anche un brano tratto da Un quarto d’era (geologica) di celebrità, di Telmo Pievani, professore e filosofo.

La traccia B3 prevede per i maturandi l’analisi del testo. Il brano, infatti, è accompagnato da quattro quesiti, ai quali gli studenti potranno rispondere sia singolarmente, sia in forma discorsiva, producendo un testo unico che risponda a tutte le domande proposte.

Telmo Pievani

È poi richiesta la produzione di un testo sul concetto di tecnosfera.

La reazione di Pievani dopo la notizia

Ai microfoni di Repubblica, Telmo Pievani ha confessato che “tra i banchi oggi c’è anche mio figlio, speriamo non mi scelga. Credo che piuttosto opterà per il tema di attualità, ma sarei molto curioso di leggere gli scritti degli altri ragazzi: mi piacerebbe se qualcuno di loro me li mandasse”.

Poi ha aggiunto: “Mi piacerebbe vedere il punto di vista dei nativi della crisi climatica. Quando giro per le scuole vengono fuori sempre degli spunti interessanti”.

Chi è Telmo Pievani

Telmo Pievani è un professore Ordinario presso il Dipartimento di Biologia dell’Università degli studi di Padova. Il filosofo insegna Filosofia delle Scienze Biologiche e Bioetica e Divulgazione naturalistica.

Nato nel 1970, ha ricoperto il ruolo di Presidente della Società Italiana di Biologia Evoluzionistica dal 2017 al 2019. Ha inoltre insegnato, fino al 2012, presso l’Università di Milano Bicocca.

Pievani è considerato uno dei massimi esperti di teoria dell’evoluzione e vanta più di 340 pubblicazioni internazionali.

Cos’è la tecnosfera

Ma cos’è la tecnosfera citata dal filosofo Telmo Pievani all’interno della traccia B3 della prima prova per l’esame di Maturità 2025?

Si tratta di un neologismo, che Treccani indica come “L’insieme delle strutture, delle infrastrutture e degli strumenti costruiti dall’essere umano utilizzando tecnologie sempre più avanzate, concepito nella materialità dei manufatti prodotti e studiato per i modi nei quali interagisce con l’ambiente in cui viviamo, trasformandolo”.

Sebbene sia un termine relativamente recente, comparve già nel 1971 in un articolo de Il Corriere della Sera firmato da Ugo Maraldi.

Inoltre, nell’Enciclopedia del Novecento edita dall’Istituto della Enciclopedia Italiana (1979), la tecnosfera viene definita come antitesi della biosfera.

Quali sono le altre tracce dell’esame di Maturità 2025

