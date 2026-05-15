Temperature fino a 8 gradi sotto la media sulle Dolomiti, il video delle montagne imbiancate
Maltempo in arrivo sulle Dolomiti: fiocchi di neve fino a 15 cm a Cima Fertazza e temperature sotto media
Il maltempo riporta l’inverno sulle Dolomiti, dove la neve è tornata a imbiancare le vette: fino a 15 centimetri sono stati registrati a Cima Fertazza. Secondo le previsioni de iLMeteo.it, le temperature risultano fino a 8 gradi sotto la media stagionale, con fiocchi in discesa fino ai 1500 metri di quota. Sulle aree montane più elevate si attendono accumuli anche più consistenti. Il tempo resterà instabile su gran parte del Paese ancora per alcune ore, con fenomeni più intensi al Nord-Est e al Centro, prima di un graduale miglioramento atteso nel fine settimana.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.