Tempesta Adam colpisce l'Italia, pioggia e allagamenti da Nord a Sud: esonda il fiume Amaseno

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La tempesta Adam ha colpito l’Italia nella notte tra il 20 e il 21 ottobre, provocando allagamenti e interrompendo la circolazione in diverse zone del Paese. Nel Lazio è esondato il fiume Amaseno, mentre a Jesolo si è consumata la tragedia, dove un albero, sdradicato a causa dei forti venti, è caduto su un’auto uccidendo un militare di 46 anni.

Un morto a Jesolo, esonda l’Amaseno nel Lazio

Il militare che è morto a Jesolo stava andando al lavoro lungo via Roma Destra. I soccorritori hanno provato a rianimarlo, ma sfortunatamente non sono riusciti a salvarlo.

Nel Lazio, intanto, le piogge hanno invaso anche le abitazioni. A Latina sono finiti sott’acqua case, garage e negozi, con blackout in alcuni quartieri. Nel Pontino sono caduti oltre 150 millimetri di pioggia. La piena dell’Amaseno ha costretto a chiudere la provinciale Guglietta-Vallefratta, nel Frusinate.

Le auto bloccate dall’acqua e i soccorsi

Per diversi automobilisti il viaggio si è interrotto fra acqua e fango. Nel Crotonese i vigili del fuoco hanno soccorso cinque persone lungo la statale 107 e la provinciale 30, fra Santa Severina e Belvedere di Spinello.

È successo anche a Riposto, nel Catanese, dove un’auto è rimasta ferma in un sottopasso allagato e gli occupanti sono stati messi in salvo.

Altri automobilisti hanno avuto bisogno di aiuto a Siniscola, nel Nuorese. A Savona, invece, una frana ha trascinato un camioncino della raccolta dei rifiuti: era vuoto e non risultano feriti.

Le alluvioni in Spagna, a sud di Valencia

Prima di arrivare in Italia, Adam aveva colpito la Spagna orientale, nell’area a sud di Valencia. A Forna e Pego, due località della provincia di Alicante, sono caduti rispettivamente oltre 720 e quasi 700 millimetri di pioggia in circa 48 ore. Nella vicina Oliva l’acqua ha raggiunto le abitazioni e centinaia di residenti sono stati soccorsi anche con gli elicotteri.

Le previsioni: una pausa giovedì, poi altra pioggia

Le piogge tenderanno ad attenuarsi già da mercoledì sera, lasciando spazio a un miglioramento più ampio giovedì 22 ottobre. Venerdì pomeriggio un’altra perturbazione raggiungerà il Nord e l’alta Toscana, per poi estendersi a Umbria e Lazio.

Il weekend del 24 e 25 ottobre resterà instabile: sabato sono attesi rovesci soprattutto al Nordest, sulle regioni adriatiche e in Umbria, con piogge anche al Sud. Domenica i fenomeni tenderanno a esaurirsi, mentre le temperature scenderanno.