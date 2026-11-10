Tempesta atlantica Charles sull'Italia, Liguria e Toscana le più colpite insieme a Lazio, Campania e Sardegna

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’arrivo della tempesta atlantica Charles determina un sensibile peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia, con piogge persistenti e venti di burrasca che interesseranno in particolare il versante tirrenico e il centro-nord. Le regioni maggiormente coinvolte saranno Liguria e Toscana, seguite da Sardegna, Lazio, Campania e Friuli-Venezia Giulia.

Le previsioni meteo per l’arrivo della tempesta atlantica Charles

A partire dalla seconda metà di questa settimana, l’ingresso di correnti instabili provenienti dall’oceano determinerà un diffuso peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla penisola italiana.

La tempesta atlantica Charles raggiungerà il nostro Paese nella giornata di giovedì 12 novembre dopo aver attraversato la Spagna e il settore delle Isole Baleari. Secondo quanto spiegato dagli esperti del settore, come riportato dal Messaggero, la perturbazione porterà precipitazioni abbondanti e continuative, con accumuli idrici prolungati nell’arco delle diciotto ore successive.

L’instabilità sarà accompagnata da un sensibile rinforzo dei venti dai quadranti meridionali, con raffiche di Scirocco e Libeccio capaci di superare gli 80 chilometri orari, e da un conseguente aumento del moto ondoso lungo tutti i bacini tirrenici.

Le regioni più colpite dalla tempesta

Il settore nord-occidentale e la fascia tirrenica risultano le aree maggiormente esposte alla fase più intensa del maltempo. I modelli meteorologici indicano che i fenomeni si concentreranno inizialmente su Liguria e Toscana, per poi estendersi progressivamente a Sardegna, Lazio, Campania e Friuli-Venezia Giulia, lasciando il versante adriatico più protetto dalla barriera appenninica.

In vista del peggioramento, il bollettino ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile ha disposto per la giornata di martedì 10 novembre un’allerta gialla per rischio idrogeologico su settori di Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Lazio, oltre a una criticità gialla per temporali su Umbria e Molise.

I vertici operativi raccomandano di monitorare i successivi aggiornamenti sulle criticità idrauliche territoriali.

L’evoluzione delle temperature

L’origine atlantica della struttura ciclonica impedirà un immediato e drastico crollo termico nella fase iniziale dell’evento meteorologico.

La presenza di correnti calde meridionali al suolo manterrà infatti le temperature minime su valori leggermente superiori alle medie stagionali, complice il forte riscaldamento registrato dalle acque del Mar Ligure e del Tirreno.

Tra le giornate di venerdì e sabato, l’avanzamento del fronte perturbato verso le regioni meridionali favorirà tuttavia una progressiva rotazione dei venti da Maestrale a Ponente, aprendo la strada all’ingresso di aria più fredda a partire dal centro-nord. Il passaggio delle correnti più rigide determinerà un calo generale della temperature e una graduale attenuazione delle precipitazioni sui settori settentrionali.