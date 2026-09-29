Tempesta Austen in arrivo, il ciclone extra-tropicale spaventa l'Europa ma l'Italia potrebbe essere protetta

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La tempesta atlantica in arrivo sull’Europa potrebbe chiamarsi Austen, secondo la lista del Met Office. Il ciclone extra-tropicale dovrebbe portare vento forte e maltempo soprattutto sul Regno Unito, mentre non si attendono particolari sconvolgimenti meteorologici in Italia, tra le Nazioni più protette nel Vecchio Continente.

Tempesta Austen verso l’Europa: le previsioni

La tempesta in arrivo nei prossimi giorni nell’Europa occidentale non ha ancora un nome, ma in base alla lista stilata dal Met Office potrebbe chiamarsi Austen, la prima della stagione autunnale.

Stando alle previsioni di 3B Meteo, il ciclone extra tropicale porterà venti di tempesta e maltempo soprattutto sul Regno Unito. Il suo minimo barico è stimato fino a valori inferiori ai 950Hpa, un record potenziale per il mese di settembre.

Cosa succederà in Italia, le previsioni meteo

Mentre la tempesta Austen porterà maltempo nel Regno Unito, poco più a est regnerà sovrano l’anticiclone sub tropicale, che non verrà disturbato da questa azione.

Una vasta porzione d’Europa centrale e settentrionale risulterà influenzata da questo robusto campo barico e l’Italia è tra le Nazioni più protette.

Nel nostro Paese è atteso quindi tempo stabile, con pochi disturbi.

Attorno a metà settimana una perturbazione atlantica si avvicinerà all’Italia ma, in base ai modelli, non riuscirà a demolire l’anticiclone e porterà solamente un parziale aumento delle nubi e sporadiche piogge.

Le previsioni meteo per il primo weekend di ottobre in Italia

Nel primo weekend di ottobre in Italia sono attesi disturbi nuvolosi al Nord-Ovest e sulle Alpi, con qualche isolato fenomeno nella giornata di venerdì 2 ottobre e più sole nel weekend tra sabato e domenica.

Nel Centro Italia è previsto qualche disturbo nuvoloso venerdì ma non sono attesi particolari fenomeni. Tempo più soleggiato per le giornate di sabato 3 e domenica 4 ottobre.

Al Sud le previsioni meteo indicano variabilità sulla Sicilia meridionale e orientale con qualche isolato e breve piovasco. Altrove, cielo sereno o poco nuvoloso.

Le temperature saranno stazionarie in Italia, generalmente sopra la media stagionale. I venti saranno deboli, variabili, salvo locali rinforzi dai quadranti orientali al Sud. I mari saranno calmi o poco mossi, con la particolarità dei bacini più meridionali che saranno, invece, mossi.