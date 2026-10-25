Tempesta Boelo si abbatte sull'Europa, blackout e venti fino a 135 km/h: decine di voli cancellati

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La tempesta Boelo ha raggiunto l’Europa, in particolare il Regno Unito. Sta portando gravi disagi tra piogge, venti fino a 130 km/h e blackout. La violenza della tempesta ha portato anche gravi disagi ai trasporti, sia di terra che aerei. Dal Regno Unito infatti non partono molti voli, decine al momento quelli cancellati. In Francia un uomo, mentre in Belgio altre quattro persone sono rimaste ferite dalla caduta di alberi causata dal vento forte.

Tempesta Boelo in Europa

La tempesta Boelo ha raggiunto l’Europa e si sta abbattendo sul continente con forza. La violenta tempesta sta colpendo in particolar modo il Nord Europa, lasciando oltre 150.000 abitazioni senza elettricità. Gravi disagi anche ai trasporti e alle reti telefoniche.

Si segnalano inoltre diversi feriti, come in Francia dove un corridore è rimasto ferito nei pressi della partenza della maratona cittadina. Era la prima volta che veniva organizzata a Lilla dopo 31 anni. L’uomo è stato colpito da un albero abbattuto dalle forti raffiche di vento. Non è in pericolo di vita.

Anche in Belgio si segnalano diversi feriti: quattro persone sono state colpite dalla caduta di alcuni alberi.

Numerosi blackout

Ma la tempesta fa danni anche sulle reti elettriche. Sono centinaia di migliaia le case rimaste senza elettricità. Secondo l’Energy Networks Association britannica, nel corso della tempesta oltre 400.000 abitazioni hanno subito un’interruzione della fornitura elettrica.

In Germania, la tempesta ha interrotto l’elettricità a 10.000 abitazioni, colpendo soprattutto Friburgo e le zone limitrofe. In Francia sono state segnalate 60.000 abitazioni senza corrente.

A creare i disagi non è soltanto la pioggia, ma soprattutto il vento che in alcune regioni ha raggiunto fino a 135 km/h.

Voli cancellati

Il Nord dell’Europa resta il più colpito, con disagi in Scozia, Irlanda del Nord e in Inghilterra. Le autorità hanno sconsigliato agli abitanti di lasciare le proprie case e di mettere al sicuro tutti gli oggetti che potrebbero essere spazzati via dalle raffiche di vento.

Diversi eventi sono stati cancellati, così come decine di voli. Difficoltà anche per l’aeroporto di Schiphol ad Amsterdam. Sono state cancellate almeno 90 partenze dirette a Parigi, Roma e Dublino.

Anche i voli in arrivo hanno subito cancellazioni o ritardi. E questo è solo l’inizio. Secondo le autorità del Regno Unito, la tempesta colpirà il Paese per tutta la prossima settimana, causando disagi soprattutto al Nord. Da qui la scelta di cancellare i numerosi eventi collegati alla festività di Halloween, una maratona e persino la decisione di disporre la chiusura del Castello di Edimburgo.