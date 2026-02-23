Tempesta di neve paralizza New York, treni e voli cancellati e milioni di persone chiuse in casa

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Una violenta tempesta di neve ha messo in ginocchio la città di New York e l’intero Nord-Est degli Stati Uniti. In meno di ventiquattr’ore sono caduti oltre 40 centimetri di neve, con visibilità ridotta a meno di 400 metri. La bufera ha reso quasi impossibile la circolazione. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a restare in casa, mentre l’allerta meteo riguarda oltre 40 milioni di persone tra Pennsylvania e Maine.

Il sindaco Mamdani invita a restare a casa

Queste le condizioni meteo aggiornate di New York City, diffuse su X direttamente dal sindaco Zohran Kwame Mamdani alle 18:00, ora locale: “Nevicate: 14-20 pollici di neve, con la maggior parte delle aree che segnalano 16-19 pollici. Previsioni: ci aspettiamo altri 1,5-2,3 pollici. Vento: raffiche di vento fino a 55 MPH”.

Il divieto di circolazione in città è stato revocato, ma le strade sono ancora coperte da ghiaccio e neve. “Se decidete di guidare, siate prudenti, procedete lentamente e fate attenzione agli altri sulla strada”, scrive ancora Mamdani, che rinnova l’invito a restare a casa.

Lo stato dei voli a New York e dintorni

Raffiche di vento oltre i 110-120 km orari hanno sferzato la costa. Il traffico aereo è stato pesantemente compromesso: più di 3.000 voli cancellati negli aeroporti di Newark Liberty International Airport, LaGuardia Airport e John F. Kennedy International Airport.

Le cancellazioni complessive superano quota 10.000 in tutta l’area nord-orientale, anche a causa delle forti raffiche di vento e della scarsa visibilità. Sospesi inoltre i collegamenti ferroviari tra New York City e Boston.

Scuole chiuse e stop a migliaia di attività pubbliche e private hanno contribuito a svuotare le strade di New York. Ha abbassato le serrande anche il Palazzo di Vetro, sede delle Nazioni Unite. In molte zone sono stati sospesi i servizi di autobus.

Black out sulla East Coast

Oltre 600.000 persone sono rimaste senza elettricità lungo la East Coast. Gli Stati più colpiti sono stati Massachusetts, New Jersey, Delaware e alcune aree di Long Island. La causa: alberi abbattuti dal vento che hanno tranciato le linee elettriche.

Nord-Est degli Usa colpito dalla neve

La tempesta, descritta come un “ciclone bomba”, sta colpendo dal pomeriggio di domenica 22 febbraio gran parte del Nord-Est degli Stati Uniti. Oltre a Boston, investita da una violenta tormenta di neve, si registrano interruzioni dell’energia elettrica e disagi alle reti di trasporto anche in Delaware e Connecticut.

In varie località tra New Jersey, New York, Rhode Island e Massachusetts si è superata la soglia dei 60-70 cm di neve caduta.

Le condizioni meteo non sono destinate a migliorare nelle prossime ore: solo nel corso della giornata di martedì 24 è atteso un graduale rientro dell’emergenza.