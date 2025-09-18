Tempesta equinoziale e crollo delle temperature, con l'arrivo dell'autunno rischio di pioggia e vento forte

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dal 22 settembre l’Italia affronterà la tempesta equinoziale: in arrivo nubifragi, venti forti, mareggiate e un deciso crollo delle temperature, che segneranno l’addio all’estate. Le aree più colpite saranno al Nord, sulle coste tirreniche e sulle Alpi, con piogge fino a 200 millimetri in poche ore.

Tempesta equinoziale, maltempo in arrivo

Lunedì 22 settembre, con l’arrivo dell’Equinozio d’autunno, l’Italia vivrà un repentino cambio di scenario meteorologico. Si attende infatti la tempesta equinoziale, un fenomeno che segna simbolicamente e concretamente la fine dell’estate.

Sono attesi per tale data violenti temporali, piogge diffuse, venti forti e un brusco calo delle temperature che metteranno la parola fine al caldo anomalo delle ultime settimane.

Sono previsti nubifragi, grandinate e forti venti, con un repentino calo delle temperature

Fine della coda dell’estate

Negli ultimi giorni l’alta pressione delle Azzorre ha dominato gran parte del Paese, regalando cieli sereni e valori termici da piena estate, spesso oltre i 30 gradi in molte città.

Questo quadro, tuttavia, è destinato a cambiare. Le masse d’aria fredda provenienti dall’Europa centrale stanno già puntando verso il Mediterraneo, dove incontreranno l’aria calda ancora presente. Il contrasto tra queste due componenti darà vita a un ciclone mediterraneo capace di generare instabilità marcata.

Le conseguenze si tradurranno in nubifragi localizzati, grandinate, mareggiate lungo le coste e accumuli di pioggia che, in alcune aree, potranno raggiungere anche 150-200 millimetri in poche ore, equivalenti alla quantità di precipitazioni che normalmente cade in uno o due mesi.

Le zone più colpite

Le regioni settentrionali, in particolare le Alpi, la Liguria e le aree tirreniche saranno le più esposte, ma l’instabilità non risparmierà il Centro e, in seguito, parte del Sud.

Il cambiamento riguarderà anche le temperature: i 32-33 gradi registrati a Milano, Roma o Firenze lasceranno spazio a valori più bassi della media stagionale.

Questo crollo termico sarà percepito soprattutto dopo giornate caratterizzate da un caldo durato oltre la norma, rendendo ancora più evidente la rottura estiva.

Il rischio di eventi meteorologici estremi

Secondo gli esperti, la lunga persistenza di aria calda ha accumulato energia nell’atmosfera; l’arrivo delle correnti fredde ne provocherà il rilascio improvviso, con il rischio di fenomeni estremi.

Il meteorologo Mario Giuliacci ha spiegato che proprio questo “scontro di stagioni” rende la tempesta equinoziale una delle fasi più temute dell’anno. Lunedì 22 settembre segnerà il punto di svolta, con i primi fronti perturbati attesi già dal tardo pomeriggio.

L’instabilità, però, potrebbe accompagnarci per gran parte della settimana successiva, con nuove piogge e temporali pronti a colpire a più riprese diverse zone del Paese. L’autunno, dunque, farà il suo ingresso con tutta la sua energia, archiviando definitivamente l’estate 2025.