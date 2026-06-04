Tempesta geomagnetica e possibile aurora boreale in Italia tra il 4 e il 5 giugno per il Sole "irrequieto"

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Una forte tempesta geomagnetica di classe G3 è attesa tra il 4 e il 5 giugno a causa dell’arrivo sulla Terra di più espulsioni di massa coronale provenienti dal Sole. Gli esperti non escludono la possibilità di osservare l’aurora boreale anche in Italia. Possibili lievi effetti su GPS, satelliti e comunicazioni radio.

Allerta per la tempesta geomagnetica

Il Sole sta attraversando una fase di intensa attività e nelle prossime ore potrebbe regalare un’aurora boreale anche alle nostre latitudini. Gli esperti del NOAA Space Weather Prediction Center hanno infatti emesso un’allerta per una tempesta geomagnetica di classe G3, considerata “forte”, attesa tra il 4 e il 5 giugno.

L’evento è legato a una serie di potenti brillamenti solari e all’espulsione di grandi quantità di plasma magnetizzato dirette verso la Terra. Secondo gli osservatori dello spazio, nelle ultime 24 ore il Sole ha prodotto tre significativi brillamenti, tra cui due eventi di classe M e uno di classe X, la categoria più energetica della scala utilizzata per misurare le eruzioni solari.

ANSA

Le espulsioni di massa coronale (CME) associate a questi fenomeni sono dirette verso il nostro pianeta e potrebbero interagire tra loro durante il viaggio nello spazio.

Aurora boreale visibile anche dall’Italia?

La domanda che si stanno ponendo appassionati e fotografi è legata alla possibile aurora boreale. Al momento non esistono certezze, ma gli esperti non escludono l’eventualità che possa essere osservata anche in alcune zone d’Italia, soprattutto nelle regioni settentrionali e nelle aree meno colpite dall’inquinamento luminoso.

Negli ultimi due anni fenomeni analoghi hanno consentito l’osservazione delle aurore anche nel nostro Paese, un evento tradizionalmente riservato alle regioni vicine ai poli magnetici. L’intensità effettiva dello spettacolo dipenderà dalla forza dell’impatto tra il vento solare e il campo magnetico terrestre e dall’orientamento del campo magnetico trasportato dalla nube di plasma.

Per aumentare le possibilità di osservazione sarà importante allontanarsi dalle città, scegliere aree con orizzonte libero verso nord e verificare in tempo reale gli indici geomagnetici, in particolare il valore Kp, utilizzato per misurare l’attività geomagnetica globale.

Cos’è una CME cannibale e perché preoccupa gli scienziati

Gli astronomi parlano in queste ore di una possibile “CME cannibale“. Si tratta di un fenomeno relativamente raro che si verifica quando una seconda espulsione di massa coronale, più veloce, raggiunge e ingloba una precedente nube di plasma solare. L’unione delle due strutture può generare una perturbazione geomagnetica più intensa rispetto a quella prodotta da una singola CME.

Proprio questa dinamica potrebbe amplificare gli effetti sull’ambiente spaziale terrestre e aumentare la probabilità di osservare aurore boreali a latitudini insolitamente basse.

Una tempesta geomagnetica di categoria G3 non produce normalmente conseguenze significative per la popolazione, ma può provocare disturbi ai sistemi tecnologici più sensibili. Gli effetti possibili includono interferenze nelle comunicazioni radio ad alta frequenza, alterazioni della precisione dei sistemi GPS e un aumento dell’attività elettrica nell’alta atmosfera che può influenzare temporaneamente alcuni satelliti.

Gli operatori del settore spaziale monitorano costantemente l’evoluzione dell’evento per valutare eventuali impatti sulle infrastrutture tecnologiche.

L’attività osservata in questi giorni rientra nella fase di massimo dell’attuale ciclo solare, un periodo durante il quale aumentano il numero di macchie solari, brillamenti ed espulsioni di massa coronale. Gli scienziati ritengono che i prossimi mesi possano continuare a essere caratterizzati da episodi simili, con nuove opportunità di osservare fenomeni spettacolari come le aurore boreali anche in aree normalmente escluse da questi eventi.