Tempesta solare potrebbe far apparire l’aurora boreale sulla Terra anche dove solitamente non si vede

Da giorni una forte tempesta solare sta colpendo la Terra. Si tratta di una delle più forti mai registrate, di livello 4 su una scala di 5. La tempesta potrebbe causare interruzioni alle reti elettriche e satellitari. Non ci sono solo effetti negativi, però: lo Space Weather Prediction Center ha annunciato la possibilità di vedere le aurore boreali oltre i loro normali limiti geografici. È accaduto, per esempio, a Torino.

Tempesta solare in corso

Una tempesta geomagnetica, cioè di radiazioni solari, è in corso. Si tratta di una delle più grandi del suo genere. Secondo lo SWPC, è tra le più grandi degli ultimi venti anni.

Il livello è 4 su 5. L’ultima volta che sono stati osservati livelli simili è stato nell’ottobre 2023. Nel 2024, invece, c’è stata una tempesta di livello 5, il più alto da oltre 20 anni.

Fenomeni di questa entità sono rari. Si tratta di tempeste legate all’attività solare, ovvero l’eruzione di particelle solari che perturbano il campo magnetico terrestre.

Le conseguenze sui satelliti e le aurore boreali

Gli effetti di queste tempeste solari sono di duplice natura. Da una parte le conseguenze negative, ovvero i rischi legati alle interferenze nelle comunicazioni ad alta frequenza, problemi ai satelliti o agli sbalzi di tensione nella rete elettrica.

Lo SWPC ha anche avvisato le compagnie aeree e gli enti del settore, perché l’aumento delle radiazioni è inevitabile. Il rischio è la perdita di comunicazioni con i satelliti e alla navigazione.

C’è poi l’effetto positivo, quello delle aurore boreali. Le tempeste geomagnetiche, infatti, sono causate da espulsioni di massa coronale, cioè di plasma e campi magnetici provenienti dall’atmosfera esterna del Sole. Queste portano all’apparizione di aurore boreali fuori dai territori comuni, come è accaduto a Torino o nel cielo novarese in queste ore.

Il confronto con le tempeste precedenti

Le tempeste solari sono eventi rari, ma di cui abbiamo già avuto esperienza. Di recente, nel 2024, la Terra è stata colpita da una tempesta di livello 5 su 5.

In quell’occasione ci sono stati alcuni effetti, come danni ai GPS. Operatori di rete elettrica e satelliti, però, sono riusciti a restare correttamente in funzione in orbita. Ancora nel 2025 un’altra tempesta, sempre senza effetti.

23 anni fa, per esempio, si verificò quella che è stata chiamata la “tempesta solare di Halloween”, che provocò interruzioni di corrente in Svezia e danni ai trasformatori di potenza in Sudafrica.