Tempesta Kristin devasta il Portogallo, morti e sfollati dopo il "cocktail esplosivo": stato d'emergenza

La tempesta Kristin sta devastando il Portogallo dove si sono registrati centinaia di incidenti e almeno cinque morti. La circolazione ferroviaria è sospesa tra Porto e Lisbona, per i treni a lunga percorrenza. Diverse località in provincia di Coimbra sono senza acqua e oltre 850 mila utenti, da nord a sud, sono senza energia elettrica. Situazione particolarmente preoccupante nella provincia di Leiria.

Lo stato d’emergenza in Portogallo

Nella città di Vila Franca de Xira è morto un uomo, colpito da un albero sradicato dai forti venti. La provincia di Leiria preoccupa particolarmente la Protezione civile, in quanto risultano molto difficili le comunicazioni con le autorità locali.

Intanto è salito a cinque il numero delle vittime a causa della tempesta Kristin. Quattro di loro a Leiria, una delle province più colpite dal maltempo. Da nord a sud si registrano migliaia di incidenti causati dalle piogge e soprattutto dal vento, che in alcune zone soffia a 150 km orari.

Mentre l’Italia si ritrova alle prese con i danni del ciclone Harry, in Portogallo si cerca di mettersi al riparo dalla tempesta Kristin.

Il consiglio dei Ministri del governo portoghese ha quindi dichiarato lo stato d’emergenza nel Paese. In questo modo è possibile stabilire “la mobilitazione civile delle persone, per periodi di tempo specifici” o “l’imposizione, per motivi di sicurezza personale o di esercizio, di limiti o restrizioni alla circolazione o al soggiorno di persone, altri esseri viventi o veicoli”.

Lo stato di emergenza in Portogallo consente inoltre “l’istituzione di cordoni sanitari e di sicurezza“, “la razionalizzazione dell’uso dei trasporti pubblici, delle comunicazioni e dei servizi di fornitura di acqua ed energia, nonché il consumo di beni essenziali”.

La disperazione del sindaco di Figueiró dos Vinhos

Il sindaco di Figueiró dos Vinhos, nel distretto di Leiria, ha richiesto “aiuto”, avvertendo che il comune sta “vivendo uno dei momenti peggiori della sua storia” a causa del maltempo.

“Chiamo dal telefono satellitare dei vigili del fuoco perché, di fatto, non abbiamo comunicazioni. Nessuna rete mobile funziona in questa città, in questo comune. Non abbiamo modo di comunicare con il mondo esterno e al momento stiamo chiedendo aiuto”, ha detto Carlos Lopes a Lusa.

“In questo momento siamo completamente disperati e non sappiamo cosa possiamo fare”, ha aggiunto.

Cosa ha causato la tempesta Kristin

Il climatologo Carlos Câmara ha spiegato che l’inverno 2025/2026 è caratterizzato da una deviazione verso sud della corrente a getto, un elemento chiave della dinamica atmosferica.

“La corrente a getto, come indica il nome, è una regione d’aria tubolare situata a più di 10 km sul livello del mare dove il vento è molto intenso (può superare i 300 km/h)”, ha detto. La sua importanza è strutturale, poiché “è una sorta di spina dorsale dell’atmosfera, nel senso che la sua posizione e intensità regolano il movimento su larga scala dell’atmosfera”.

Quando la corrente a getto si sposta verso sud, favorisce il percorso di intense depressioni nell’Atlantico, dirigendole verso le latitudini della Penisola Iberica e la tempesta Kristin è stata la più violenta della serie “perché aveva un centro di bassa pressione particolarmente basso”, ha chiarito Carlos Câmara.

La situazione è poi peggiorata perché “la pressione al centro è scesa molto rapidamente”, causando un fenomeno noto come “ciclogenesi esplosiva“.

Nella tempesta Kristin si è formata una configurazione che favorisce correnti discendenti con velocità molto elevate e impatti particolarmente distruttivi. In sintesi, “è quello che comunemente viene chiamato un cocktail esplosivo“, ha dichiarato il climatologo.