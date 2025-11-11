Tempesta solare cannibale tra l'11 e il 12 novembre, quali sono i rischi dai blackout ai navigatori GPS
La tempesta solare cannibale potrebbe colpire la Terra tra l’11 e il 12 novembre ed eventualmente rendere visibile l’aurora boreale anche in Italia
Una tempesta solare cannibale sta per colpire la Terra. Si tratta di un fenomeno geomagnetico provocato da due espulsioni di massa coronale del Sole. È probabile che queste due masse, prima di colpire la Terra, si fondano. Da qui il termine “tempesta solare cannibale”. L’intensità del fenomeno è elevata, ma non dovrebbe provocare particolari disagi ai sistemi di comunicazione.
Tempesta geomagnetica in arrivo
La tempesta geomagnetica dovrebbe colpire il nostro pianeta tra l’11 e il 12 novembre. I rischi di blackout o di interferenze dei sistemi di comunicazione sembrano remoti. In compenso, il fenomeno potrebbe dare la possibilità di vedere autore boreali anche dall’Italia.
La tempesta geomagnetica partita nei giorni scorsi dal sole è stata classificata come categoria G3 (il massimo è G5).
Cos’è la tempesta cannibale
La previsione sull’arrivo della tempesta cannibale è stata fatta dallo Space Weather Prediction Center del NOAA, sulla base di due espulsioni di massa coronale (CME, Coronal Mass Ejection) partite dalla parte più esterna dell’atmosfera del Sole il 9 e il 10 novembre.
Secondo i modelli del NOAA, è probabile che due espulsioni di massa coronale (CME) si uniscano prima di raggiungere la Terra: la seconda, più veloce, potrebbe “inglobare” la prima, formando una cosiddetta tempesta cannibale.
Se ciò avviene, l’impatto combinato potrebbe provocare una tempesta geomagnetica di categoria G3 (su una scala che arriva a G5). Questo livello può causare problemi ai satelliti, disturbi temporanei nelle comunicazioni radio e aurore visibili fino a circa 50° di latitudine.
Possibili avvistamenti dell’aurora boreale
Le due espulsioni di massa coronale sono originate da intensi brillamenti solari di classe X, la categoria più energetica.
Entrambi gli eventi provengono dalla regione attiva AR 4274, che in questi giorni mostra un’elevata instabilità. Il primo brillamento, di classe X1.8, è stato registrato il 9 novembre alle 07:33 (ora italiana), mentre il secondo, di classe X1.2, è avvenuto il 10 novembre alle 10:22.
Per gli appassionati di astronomia, la raccomandazione è di tenere d’occhio le app e i siti di monitoraggio del meteo spaziale, come SpaceWeatherLive o Aurora Alerts, e di cercare luoghi bui, lontani dall’inquinamento luminoso in modo da avere la possibilità di avvistare l’eventuale fenomeno dell’aurora boreale.