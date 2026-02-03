Tempesta solare giovedì 5 febbraio colpirà la Terra di striscio, ma gli effetti potrebbero essere "potenti"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Per il 5 febbraio è previsto l’arrivo di una grande quantità di massa coronale espulsa dal Sole in un brillamento alcuni giorni fa. Le particelle non colpiranno direttamente la Terra, ma la sfioreranno soltanto, causando una tempesta solare lieve. Non è però escluso che le previsioni possano sottovalutare le perturbazioni che questo evento potrebbe causare nel campo magnetico.

La tempesta solare in arrivo sulla Terra

Il 5 febbraio, quando in Italia sarà circa l’1:00 di notte, arriverà sulla Terra una grande quantità di particelle provenienti dal Sole, che causeranno perturbazioni nel campo magnetico del nostro pianeta.

Si tratta di una tempesta solare molto poco intensa, di livello G1 in una scala che può arrivare fino a G5. Si tratta di eventi la cui frequenza è piuttosto comune.

ANSA Un’immagine del Sole in cui sono visibili macchie solari

Nonostante ciò, l’astrofisico Tony Phillips ha dichiarato che non ci sarebbe da sorprendersi se questa tempesta solare fosse più forte del previsto, con conseguenze “potenti”.

Perché la tempesta solare potrebbe essere più potente del previsto

La ragione di questo sospetto da parte di Phillips è il fenomeno che ha causato questa tempesta solare. Nonostante l’intensità della perturbazione sia bassa, infatti, il brillamento che l’ha causata è molto potente.

La Terra non ne subirà le conseguenze soltanto perché verrà raggiunta soltanto “di striscio”, e quindi buona parte dell’energia trasportata dalle particelle si perderà nello spazio.

Se il nostro pianeta fosse stato in traiettoria diretta con questo evento, avrebbe potuto causare tempeste come quella che fece arrivare, lo scorso anno, l’aurora boreale anche in Italia.

Cosa ha causato la tempesta solare

L’origine della massa coronale che è stata espulsa dal Sole in direzione della Terra è la macchia solare AR 4366.

Le particelle sono state espulse dai due brillamenti, violente eruzioni che portano materia dalla fotosfera, la regione del Sole che emette luce, nello spazio aperto.

I due eventi si sono verificati il 2 febbraio e sono stati particolarmente intensi, di classe X 8.1 X 1.36. Da qui il pericolo che la tempesta geomagnetica causata da questi eventi finisca per essere più potente di quanto previsto.