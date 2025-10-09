Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 9 ottobre 2025: numeri vincenti, quote e jackpot
Scopri i numeri del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto di oggi giovedì 9 ottobre 2025
Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 9 ottobre 2025 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di venerdì 10 ottobre 2025.
- Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
- Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
- Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
- Vincitori, premi e quote del Superenalotto
- Numeri ritardatari prima dell’estrazione
- Numeri frequenti prima dell'estrazione
- I numeri delle scorse edizioni
- Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato
- Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
Estrazione del Lotto: i numeri vincenti
Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.
|Bari
|9
|10
|42
|73
|59
|Cagliari
|14
|65
|66
|79
|83
|Firenze
|71
|15
|32
|4
|61
|Genova
|8
|2
|18
|87
|84
|Milano
|33
|8
|84
|80
|41
|Napoli
|29
|81
|50
|17
|83
|Palermo
|14
|28
|74
|19
|60
|Roma
|76
|32
|55
|67
|90
|Torino
|7
|2
|66
|15
|70
|Venezia
|34
|73
|70
|40
|9
|Nazionale
|87
|79
|36
|46
|2
Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti
Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.
- Combinazione vincente: 38 49 50 54 78 82
- Numero Jolly: 90
- Numero Superstar: 43
Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti
Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.
- I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 2 7 8 9 10 14 15 18 28 29 32 33 34 42 65 66 71 73 76 81
- Numero Oro: 9
- Doppio Oro: 9 10
Vincitori, premi e quote del Superenalotto
Sono stati vinti:
- 2.416.719 euro con i premi del Superenalotto;
- 662.223 euro con i premi Superstar;
- 524.115 euro con le vincite immediate.
Di seguito le quote:
|Punti 6
|0
|–
|Punti 5+1
|0
|–
|Punti 5
|1
|165.580,63 €
|Punti 4
|421
|399,60 €
|Punti 3
|14.464
|35,07 €
|Punti 2
|242.036
|6,51 €
Numeri ritardatari prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.
Il numero più atteso è l’82 sulla ruota Nazionale, che non esce da ben 104 estrazioni.
|Bari
|82 (95)
|Cagliari
|85 (101)
|Firenze
|42 (91)
|Genova
|56 (68)
|Milano
|25 (94)
|Napoli
|25 (65)
|Palermo
|59 (85)
|Roma
|63 (77)
|Torino
|7 (75)
|Venezia
|5 (91)
|Nazionale
|82 (104)
Numeri frequenti prima dell’estrazione
Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.
Il numero più estratto è il 45 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.
|Bari
|49 (20)
|Cagliari
|90 (21)
|Firenze
|21 (19)
|Genova
|20 (20)
|Milano
|86 (24)
|Napoli
|11 (22)
|Palermo
|62 (22)
|Roma
|79 (21)
|Torino
|49 (20)
|Venezia
|45 (25)
|Nazionale
|32 (21)
I numeri delle scorse edizioni
Di seguito vi mostriamo i numeri usciti nell’estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di martedì 7 ottobre 2025.
Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato
Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 62,1 milioni di euro.
L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).
Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.
Come si gioca e quando avvengono le estrazioni
