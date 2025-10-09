Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 9 ottobre 2025: numeri vincenti, quote e jackpot

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 9 ottobre 2025 sono concluse. Il prossimo appuntamento è quello di venerdì 10 ottobre 2025.

Estrazione del Lotto: i numeri vincenti

Questi sono i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto.

Bari 9 10 42 73 59 Cagliari 14 65 66 79 83 Firenze 71 15 32 4 61 Genova 8 2 18 87 84 Milano 33 8 84 80 41 Napoli 29 81 50 17 83 Palermo 14 28 74 19 60 Roma 76 32 55 67 90 Torino 7 2 66 15 70 Venezia 34 73 70 40 9 Nazionale 87 79 36 46 2

Estrazione del Superenalotto: i numeri vincenti

Questi sono la combinazione vincente del Superenalotto, il numero Jolly e il numero Superstar.

Combinazione vincente: 38 49 50 54 78 82

Numero Jolly: 90

Numero Superstar: 43

Estrazione del 10eLotto: i numeri vincenti

Questa è la combinazione vincente del 10eLotto.

I 20 numeri vincenti legati all’estrazione del Lotto: 2 7 8 9 10 14 15 18 28 29 32 33 34 42 65 66 71 73 76 81

Numero Oro: 9

Doppio Oro: 9 10

Vincitori, premi e quote del Superenalotto

Sono stati vinti:

2.416.719 euro con i premi del Superenalotto;

662.223 euro con i premi Superstar;

524.115 euro con le vincite immediate.

Di seguito le quote:

Punti 6 0 – Punti 5+1 0 – Punti 5 1 165.580,63 € Punti 4 421 399,60 € Punti 3 14.464 35,07 € Punti 2 242.036 6,51 €

Numeri ritardatari prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo.

Il numero più atteso è l’82 sulla ruota Nazionale, che non esce da ben 104 estrazioni.

Bari 82 (95) Cagliari 85 (101) Firenze 42 (91) Genova 56 (68) Milano 25 (94) Napoli 25 (65) Palermo 59 (85) Roma 63 (77) Torino 7 (75) Venezia 5 (91) Nazionale 82 (104)

Numeri frequenti prima dell’estrazione

Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.

Il numero più estratto è il 45 sulla ruota di Venezia, uscito per ben 25 edizioni del concorso.

Bari 49 (20) Cagliari 90 (21) Firenze 21 (19) Genova 20 (20) Milano 86 (24) Napoli 11 (22) Palermo 62 (22) Roma 79 (21) Torino 49 (20) Venezia 45 (25) Nazionale 32 (21)

I numeri delle scorse edizioni

Di seguito vi mostriamo i numeri usciti nell’estrazione del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di martedì 7 ottobre 2025.

Jackpot Superenalotto: l’ultimo 6 centrato

Il jackpot del Superenalotto dell’estrazione di oggi ammonta esattamente a 62,1 milioni di euro.

L’ultima sestina vincente, con una cifra di 35,4 milioni di euro, è stata vinta lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia).

Sono state 131 le vincite milionarie realizzate dalla nascita del Superenalotto ad oggi.

Come si gioca e quando avvengono le estrazioni

Ecco le nostre guide per sapere: