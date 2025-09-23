Temporale a Capri, il video degli allagamenti in pieno centro: fiumi d'acqua per le strade, telefoni in tilt

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un violento temporale ha colpito Capri. Diversi video mostrano le strade del borgo completamente allagate. Il maltempo che ha raggiunto la Campania ha provocato gravi problemi non solo a Ischia, ma anche sull’isola di Capri. Il sindaco Paolo Falco ha parlato di una “bomba d’acqua” che ha investito negozi e case.

Violento temporale su Capri

Non solo Ischia. Il maltempo che si è abbattuto sull’Italia centrale, e in particolare sulla Campania, ha provocato disagi molto seri anche sull’isola di Capri. Il violento temporale ha provocato allagamenti nel centro della cittadina, danneggiando sia case che negozi.

Come ha raccontato il sindaco di Capri all’Adnkronos, è stato anche danneggiato l’asfalto della strada provinciale Marina Grande, oltre al sollevamento di diversi tombini in altre zone dell’isola.

ANSA

Il maltempo che ha colpito l’isola di Ischia

Convocato il Centro Coordinamento Soccorsi

I sindaci di Anacapri e Capri, insieme a quello di Forio (Ischia), hanno partecipato alla riunione del Centro Coordinamento Soccorsi convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari.

Al vertice hanno preso parte anche i rappresentanti della protezione civile regionale, del comando provinciale dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e i comandanti delle capitanerie di porto di Pozzuoli e di Capri. In via precauzionale è stato deciso di evacuare tre istituti scolastici nel territorio del comune di Forio. Sempre nel comune ischitano, è stata evacuata anche una sede comunale.

Nelle aree colpite dai temporali sono in corso le ricognizioni effettuate con i droni per rilevare eventuali danni. Al momento, ha spiegato il sindaco di Capri, non sono emersi danni gravi a persone o edifici.

I video da Capri: strade come fiumi

L’allerta meteo gialla nella regione Campania è stata prorogata fino al 24 settembre. A Capri, come nelle altre città colpite dai temporali, il sindaco ha attivato il Centro Operativo Comunale, con il coinvolgimento anche dei volontari della protezione civile.

Come dimostrano diversi video postati sui social da residenti e turisti, le strade del caratteristico borgo sono diventate veri e propri fiumi, con le persone rimaste bloccate e impossibilitate a muoversi.

Alcune scalinate si sono trasformate in cascate. La situazione viene tenuta sotto osservazione dai vigili del fuoco e dalla protezione civile. Il rischio è che si verifichino smottamenti o frane.