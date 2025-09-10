Temporali autorigeneranti in Toscana, isola d'Elba sommersa dall'acqua: cosa sono e quando si scatenano

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

L’allerta meteo arancione per il maltempo scattata in diverse regioni come Lombardia, Lazio e Toscana, è stata seguita dai primi allagamenti. A essere stata colpita tra martedì 9 settembre e mercoledì 10 settembre è stata l’isola d’Elba, interessata da forti temporali per la terza volta in meno di un mese. I danni principali si sono verificati a Portoferraio, ma le forti precipitazioni hanno causato disagi anche altrove: nel Varesotto, per esempio, è crollato un muretto di cinta di una casa. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco in diverse regioni, con tanto di evacuazioni: il problema principale riguarda il fatto che le perturbazioni spesso insistono sulle stesse zone a lungo, tanto da far parlare di “temporali autorigeneranti”. A Virgilio Notizie ne ha parlato il professore Massimiliano Fazzini, climatologo, geologo, docente universitario e componente dei Consigli scientifici del Comitato One Water e della Fondazione Earth and water agenda (Ewa), oltreché che coordinatore del team sul Rischio climatico della Società italiana di geologia ambientale.

La nuova ondata di maltempo

La nuova ondata di maltempo che sta investendo l’Italia consiste in una perturbazione causata da un fronte instabile, proveniente dal Nord Europa, che va a scontrarsi con una massa di aria calda e umida che invece si trova sul bacino mediterraneo.

Il contatto provoca temporali anche violenti, accompagnati da piogge abbondanti, con rischio di allagamenti e frane nelle aree più fragili.

Le regioni più colpite dai temporali forti

Tra le zone più colpite finora ci sono sicuramente la Liguria e la Toscana (isola d’Elba in primis), ma i temporali non hanno risparmiato neppure:

Piemonte

Lombardia

Veneto

Friuli-Venezia Giulia

A preoccupare, però, non solo le perturbazioni in sé, ma il tempo in cui potranno stazionare sulle aree, che aumenta inevitabilmente anche la pericolosità delle conseguenze (tra cui il rischio di alluvioni legato alle condizioni del suolo per via della cementificazione).

Nubifragi, V-Shape e temporali autorigeneranti

Secondo gli esperti, stiamo assistendo a sistemi temporaleschi a V o V-shaped, che avvengono quando correnti d’aria con venti molto forti in alta quota si incontrano e scontrano con masse d’aria più calda a bassa quota.

In questo caso proprio la quantità di umidità che staziona verso il suolo finisce con l’alimentare il temporale a lungo, generando quelli che con un neologismo sono chiamati “temporali autorigeneranti”, in grado di provocare seri danni.

L’intervista a Massimiliano Fazzini

Si tratta di fenomeni nuovi oppure di qualcosa di già noto, ma ribattezzato in modo diverso?

“Il nome può essere considerato un modo nuovo, e un po’ furbo, per attirare attenzione e curiosità: definisce un fenomeno che gli addetti ai lavori conoscono bene e che avviene da sempre. Fa parte della termodinamica del clima mondiale e, in particolare, mediterraneo”.

Di cosa si tratta?

“Quello a cui stiamo assistendo sono rovesci intensi accompagnati da fulmini, perché va ricordato che il temporale è sempre caratterizzato da attività luminosa. Nel caso specifico, i temporali sono più frequenti e intensi in termini di precipitazioni perché c’è maggiore energia a disposizione del sistema mare-aria. Mi spiego: il mare è più caldo, mentre l’atmosfera ad alta quota è più fresca, quindi si creano piogge molto forti, insieme a fulminazioni molto frequenti”.

Quindi i temporali autorigeneranti consistono in questo tipo di fenomeno?

“Sì, avvengono laddove esistono precise condizioni termodinamiche e orografiche, quindi che hanno a che fare con la conformazione del territorio, in particolare in presenza di rilievi. Prendiamo, ad esempio, la Liguria, la Toscana, la Costiera amalfitana, ma anche certe zone costiere del Friuli Venezia Giulia. Qui, quando una massa d’aria instabile incontra vicino al mare una catena montuosa, si solleva molto rapidamente dando origine a questo fenomeno. Se le condizioni non cambiano, ecco che la perturbazione continua a insistere nella stessa zona per più tempo”.

Quindi questi fenomeni non sono nuovi?

“No. Le montagne non sono cambiate e va smentita anche l’idea che oggi piova in modo più abbondante rispetto al passato. Casomai è la frequenza a essere differente: se una volta in estate pioveva, poniamo il caso, 5 volte, oggi avviene 10 volte. È per questo che gli effetti al suolo sono maggiori”.

Le conseguenze di queste perturbazioni, dunque, sono legate soprattutto ad altri fattori?

“Diciamo che se è vero, come indicano i dati, che non ci sono nuovi record di piogge, mentre gli effetti sono sempre più devastanti e davanti agli occhi di tutto, significa che qualcosa non va altrove, come nella manutenzione del suolo, delle reti idriche come i letti dei fiumi o le reti fognarie, e in un territorio che è sempre più cementato, dunque sempre meno in grado di assorbire e far defluire le acque piovane”.

Quello che si può verificare in queste ore in Italia, che è già accaduto, è analogo a quanto avvenuto a Valencia a ottobre dello scorso anno?

“Sì, anche in quel caso eravamo in presenza di un fenomeno di forte di intensità legato alla temperatura del mare calda, alla presenza di montagne vicine e all’arrivo di una massa d’aria più fredda. La fisica dell’atmosfera e la meteorologia applicata sono basate su elementi semplici. Nel caso dei cosiddetti ‘temporali autorigeneranti”, dunque, gli ingredienti sono proprio questi tre”.