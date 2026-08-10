Temporali di calore e settimana di Ferragosto nella morsa del caldo e dell'afa, le previsioni meteo

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Caldo e afa record : la settimana di Ferragosto sarà dominata dall'anticiclone africano, con temperature roventi comprese tra 36 e 38 gradi e tempo prevalentemente soleggiato e stabile in tutta Italia

: la settimana di Ferragosto sarà dominata dall'anticiclone africano, con temperature roventi comprese tra 36 e 38 gradi e tempo prevalentemente soleggiato e stabile in tutta Italia Nessun sollievo a Ferragosto : il grande caldo e il sole continueranno indisturbati su tutta la Penisola, accompagnati soltanto da brevi rovesci diurni sui rilievi montuosi

: il grande caldo e il sole continueranno indisturbati su tutta la Penisola, accompagnati soltanto da brevi rovesci diurni sui rilievi montuosi Bollino rosso in 19 città: la cappa di calore mantiene un'allerta elevata su gran parte del territorio: ben 19 città italiane sono contrassegnate dal bollino rosso (livello 3) per l'emergenza caldo

Quella che porta a Ferragosto sarà l’ennesima settimana di grande caldo, con l’Italia destinata ancora una volta a boccheggiare per le elevate temperature. Le previsioni meteo, infatti, tornano a segnalare gradi in aumento in tutto lo Stivale, con temporali di calore segnalati tra pomeriggio e sera che non daranno tregua da Nord a Sud. Il Bel Paese, infatti, è nella morsa dell’alta pressione e sotto la cappa bollente dell’anticiclone africano che porterà le colonnine di mercurio a schizzare tra i 36 e i 38 gradi.

Le previsioni meteo per la settimana di Ferragosto

Ma che tempo farà nel corso della settimana? Secondo quanto riportato dagli esperti di 3bmeteo, la settimana che porta a Ferragosto si aprirà sotto il dominio dell’anticiclone africano, garantendo tempo stabile, soleggiato e caldissimo su gran parte dell’Italia.

La giornata di martedì 11 confermerà la prevalenza di sole e temperature elevate su tutto il territorio con instabilità sui rilievi alpini, prealpini e appenninici e rischio di rovesci anche forti che in Piemonte potrebbero spingersi fino alle vicine pianure, senza però attenuare la forte afa.

ANSA

Mercoledì 12 le temperature potrebbero registrare un ulteriore incremento, consolidando la morsa dell’afa e del grande caldo, col sole che continuerà a dominare la scena nazionale, interrotto unicamente da sporadicissimi temporali pomeridiani o preserali.

Mantenendo questo filo conduttore rovente, la giornata di giovedì vedrà ancora protagonista il solido scudo anticiclonico con caldo torrido ovunque.

Che tempo farà sabato 15 agosto

Verso il fine della settimana le condizioni meteorologiche rimarranno pressoché immutate, caratterizzate da afa intensa e temperature estremamente elevate. Sabato 15 agosto, proprio a Ferragosto, la struttura anticiclonica continuerà a proteggere l’Italia, dispensando ancora tanto sole e valori termici molto elevati.

Ma il forte accumulo di calore favorirà una maggiore diffusione dei temporali pomeridiani su Alpi e Prealpi, affiancati da locali rovesci diurni anche lungo l’Appennino centro-meridionale.

Emergenza caldo, città da bollino rosso

Una settimana, insomma, caratterizzata da caldo e qualche rovescio, ma all’insegna di temperature roventi.

E le premesse dimostrano come il trend degli ultimi giorni verrà confermato. Nonostante il flusso d’aria fresca che tra sabato e domenica è riuscito a valicare i rilievi montani, facendo scendere il numero delle città da bollino rosso, ben 19 sono quelle che lunedì sono in emergenza.

Il 10 agosto, infatti, vengono segnalate al livello 3 (il massimo, dunque da bollino rosso) Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo.