Temporali dopo caldo torrido, i consigli di Pregliasco: dove non ripararsi assolutamente in caso di fulmini

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Fabrizio Pregliasco ha spiegato perché dopo un’ondata di caldo torrido aumenta il rischio di temporali violenti accompagnati da forte attività elettrica e cosa fare in questi casi. L’esperto ha spiegato che non bisogna assolutamente ripararsi sotto alberi isolati e ci si deve allontanare anche da creste montane, spiagge, campi aperti e specchi d’acqua.

Perché aumentano i temporali dopo un’ondata di caldo intenso

Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva all’Università degli Studi di Milano La Statale, past presidente di Anpas e vice presidente di Samaritan International, ha spiegato le conseguenze sulla salute dei cittadini dei forti temporali previsti questa settimana in Italia dopo la lunghissima ondata di caldo torrido.

Pregliasco, come riportato da Lapresse, ha dichiarato: “Dopo un’ondata di caldo intenso il rischio di temporali violenti accompagnati da una forte attività elettrica aumenta sensibilmente” perché “l’ingresso di aria più fresca in un’atmosfera surriscaldata e ricca di umidità crea le condizioni ideali per lo sviluppo di fenomeni anche molto intensi, con fulmini, grandine e raffiche di vento”.

ANSA

Cosa fare in caso di temporale e dove ripararsi

Fabrizio Pregliasco ha spiegato che, non appena si sentono i tuoni “bisogna interrompere immediatamente qualsiasi attività all’aperto”.

L’indicazione dell’esperto è quella di “evitare di ripararsi sotto alberi isolati” e “allontanarsi da creste montane, spiagge, campi aperti e specchi d’acqua”.

Il rifugio “più sicuro”, ha dichiarato ancora Fabrizio Pregliasco, “resta un edificio chiuso oppure un’automobile con carrozzeria metallica“.

Le parole di Pregliasco sugli effetti del cambiamento climatico

Fabrizio Pregliasco ha parlato anche degli effetti del cambiamento climatico, che “ci sta abituando a una maggiore alternanza tra ondate di calore e fenomeni temporaleschi estremi“.

“Questa fase”, ha osservato l’esperto, “conferma un aspetto che ormai osserviamo sempre più spesso: dopo ondate di calore molto intense aumenta il rischio di fenomeni meteorologici violenti, con temporali, grandinate e forti raffiche di vento, soprattutto al Nord”.

L’avvertimento di Pregliasco: “Non significa la fine immediata dell’emergenza caldo: anzi, il brusco passaggio tra masse d’aria molto calde e aria più fresca può creare situazioni di particolare criticità. È importante evitare di sottovalutare sia il caldo persistente sia il rischio legato ai temporali improvvisi, limitando gli spostamenti durante gli eventi più intensi e prestando attenzione alle persone più fragili”.

“Questi estremi”, ha concluso, “sono sempre più coerenti con gli effetti del cambiamento climatico, che rende gli eventi atmosferici più frequenti e intensi“.