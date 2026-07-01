Temptation Island a rischio sospensione, esposto del Codacons sulle nuove puntate dopo il caso del video hot

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Bufera su Temptation Island, il reality show estivo in onda su Canale 5: due concorrenti, Sara Palumbieri e Gabriele Govoni, sono finiti al centro delle polemiche dopo che in rete ha iniziato a circolare un loro video intimo risalente ad anni fa. Secondo il Codacons, che ha diffidato Mediaset chiedendo di valutare la sospensione del programma condotto da Filippo Bisciglia, potrebbero essersi verificate delle violazioni contrattuali.

Il Codacons chiede la sospensione di Temptation Island

Il Codacons ipotizza che i due concorrenti protagonisti del caso abbiano violato i termini contrattuali e il codice etico dell’emittente.

La richiesta relativa al vaglio della sospensione del reality è arrivata alla vigilia della seconda puntata, in programma in prima serata su Canale 5 mercoledì 1 luglio.

ANSA

Nella diffida, l’associazione fa riferimento ai filmati intimi e alle live a pagamento che Govoni e Palumbieri avrebbero realizzato in passato senza informare la produzione della trasmissione.

Sara Palumbieri e Gabriele Govoni: “Ci vergognavamo”

Dopo che la vicenda è diventata di dominio pubblico, la coppia, attraverso un intervento apparso sui canali social ufficiali di Temptation Island, ha spiegato di aver tenuto all’oscuro la produzione dei filmati in questione.

“Ci vergognavamo”, hanno dichiarato Gabriele e Sara. Per il Codacons, questa omissione sarebbe sufficiente a giustificare una riflessione immediata sulla prosecuzione del reality.

Cosa emerge dai filmati

Come ricostruito da Fanpage.it, si è sollevato un polverone su Temptation Island dopo la messa in onda della prima puntata, quando online ha iniziato a circolare una diretta interattiva a pagamento su una piattaforma per adulti, con migliaia di visualizzazioni accumulate.

Nelle clip, realizzate anni fa, Sara e Gabriele si rivolgevano al pubblico pagante con frasi esplicite, chiedendo token come ricompensa per svolgere determinati atti.

La vicenda ha innescato forti critiche anche da parte di alcuni telespettatori che hanno messo in dubbio la credibilità del reality. Soprattutto perché Gabriele si è mostrato molto geloso della compagna, atteggiamento ritenuto da molti illogico con la scelta di fare live a pagamento intime.

“Stanno girando video miei e di Sara, video di quattro anni fa, non sapevo stessero ancora girando. Non vorrei mai che io e Sara passassimo per una coppia finta”, ha dichiarato Govoni dopo che il caso è esploso mediaticamente.